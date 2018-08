Miami. Varias personas murieron este domingo en un tiroteo masivo en un torneo de videojuegos en Jacksonville, Florida, entre ellos un sospechoso que falleció en el lugar, informó la policía, que pidió a la ciudadanía que evite la zona mientras la escena del crimen permanece activa.

La oficina del alguacil local dijo que un supuesto autor del ataque murió en el lugar. "Se están llevando a cabo búsquedas", informó vía Twitter.



Unidades de emergencia y fuerzas de seguridad confluyeron en el Jacksonville Landing, un centro comercial ubicado sobre la costa en el centro de esta ciudad del estado de Florida.



El tiroteo tuvo lugar durante una competencia clasificatoria regional para el torneo en línea de Madden 19 que se disputaba en el GLHF Game Bar dentro del restaurante Chicago Pizza, de acuerdo al sitio web del lugar.



La competencia estaba siendo transmitida en línea cuando se escucharon varios disparos, de acuerdo a un video compartido en redes sociales. En él se puede ver a los jugadores reaccionando a las detonaciones de armas de fuego, y se escuchan gritos antes de que la grabación se corte.



Complexity Gaming, uno de los equipos que participaba en el torneo, dijo que su jugador Drini Gjoka "resultó herido en un pulgar".



"Nunca más en mi vida daré nada por sentado. La vida puede esfumarse en un segundo", escribió Gjoka en Twitter.



Otros jugadores se volcaron a Twitter para relatar sus experiencias.



"Tengo suerte de estar vivo, me siento mareado y estoy temblando todavía", escribió @SirusTheVirus, quien se identifica como jugador Madden profesional. "No puedo creer que una bala golpeó la pared a mi lado... ver cuerpos en el piso... esto es una pesadilla total".



"Me llevaron al hospital", escribió otro jugador, @DubDotDUBBY. "Una bala me rozó la cabeza. Me siento bien, sólo tengo un rasguño en la cabeza. Trumatizado y devastado".



Los Angeles Times reportó que el autor de los disparos era un jugador que estaba compitiendo en el torneo y perdió. Citando mensajes de otro jugador en el lugar, el periódico señaló que atacante pareció elegir a varias víctimas antes de dispararse a si mismo.



Fuente: AFP / Reuters