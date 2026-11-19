El Reino Unido entregará a Ucrania más de mil drones de ataque de largo alcance como parte de un nuevo paquete de 260 millones de libras (309 millones de euros) para reforzar la defensa ucraniana ante la agresión rusa, informó este jueves el Gobierno.

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La ayuda fue anunciada con motivo de la participación del primer ministro británico, Andy Burnham, en la reunión de la llamada Coalición de los Voluntarios que se celebra hoy en Berlín a fin de coordinar los esfuerzos de los europeos ante unas negociaciones con Rusia.

Según un comunicado de la residencia oficial de Downing Street, los drones que se entregarán a Ucrania tienen la capacidad de recorrer más de 1.000 kilómetros y de arrasar objetivos de un solo impacto, lo que permitirá a Kiev atacar instalaciones de producción militar.

Asimismo, el Reino Unido fabricará y entregará drones destinados a tareas marítimas, logísticas y de vigilancia, lo que facilitará el reabastecimiento de las fuerzas y garantizará que suministros esenciales -como sangre o equipos de refrigeración para material médico- lleguen a quienes se encuentran en el frente de combate.

Este nuevo paquete llega después de que Ucrania haya sufrido ataques contra su infraestructura energética.

Burnham señaló en el comunicado que someter a millones de ucranianos a un frío glacial y privarlos de calefacción no hará que el presidente ruso, Vladimir Putin, gane esta guerra, sino que “reforzará nuestra determinación de apoyar a Ucrania”.

En el marco de la Coalición de los Voluntarios, resaltó Burnham, “los amigos y socios de Ucrania dejarán claro que nuestro firme apoyo a Ucrania no flaqueará y que estamos más unidos que nunca en el objetivo de lograr una paz justa y duradera, que ponga fin a esta guerra sin sentido y garantice que el conflicto no vuelva a nuestro continente”.

En la reunión de la Coalición de los Voluntarios (alianza internacional impulsada por el Reino Unido y Francia) participarán, entre otros, los mandatarios del grupo de países designados para negociar con Rusia, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, así como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, y de la OTAN.

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