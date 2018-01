"Yo soy amigo de Lula", así comienza el texto que Diego Armando Maradona compartió en Facebook. Una foto con Luiz Inácio Lula da Silva y un párrafo en respaldo al ex mandatario brasileño en uno de sus episodios más tragicos tras ser condenado por la justicia de su país.

"A mí no me importan los comentarios e insultos de algunos cobardes. Yo no traiciono y no miento. Y pongo la cara también en los peores momentos. Lula es un tipo genial y sabe muchísimo de política. Los demás tienen que salir a comprarla", continúa Maradona en Facebook.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 72 años, fue condenado el miércoles por un tribunal de apelación a doce años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, cargos que el ex líder sindical niega.

Como se sabe, Lula ha sido considerado culpable de haberse beneficiado de un apartamento tríplex ofrendado por la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras.

Este escenario lejos de desfavorecerlo como candidato presidencial no lo ha hecho desistir de enfrascarse en la carrera electoral. El jueves el PT oficializó a Lula da Silva como su candidato en los comicios presidenciales.

Es en este convulsionado contexto que Maradona ofrece su apoyo al ahora candidato presidencial desde su cuenta de Facebook. Con un post que en tan solo dos horas logró más de 11 mil reacciones positivas y fue compartido más de 1.400 veces por los internautas.