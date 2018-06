Comenzó la cuenta regresiva en Singapur. Ya no queda nada para que se lleve a cabo la histórica cita entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, que comenzará a las 09:00 horas del martes 12 de junio en la paradisíaca isla de Sentosa y que tiene a todo el planeta inquieto ante lo que pueda ocurrir.



Se trata, sin dudas, de una de las reuniones más icónicas de los últimos años y que no ha estado exenta de polémicas gracias a la particularidad de los dos líderes que la encabezarán, lo que incluso llevó a que la Casa Blanca decidiera suspender el encuentro, medida que luego revirtió.

Del mismo modo, hay una serie de factores extra que han ido rondando la cumbre en los días previos a esta y que han servido como condimento a este esperado evento. Revisa aquí alguno de ellos.

¿Quién pagará la cuenta de Kim?

La duda ha surgido los últimos días, considerando el precario momento económico que vive Corea del Norte, lleno de sanciones internacionales: ¿quién pagará la cuenta de Kim Jong-un? Como trascendió por diversos medios de comunicación, el líder asiático estima alojarse en una lujosa suite de unos 6.000 dólares, los que ciertamente no saldrán de su bolsillo. Este fue un aspecto que sus asesores dejaron bien en claro en las negociaciones previas a la cumbre.

Estados Unidos ya aclaró que el gasto no lo solventarán ellos, porque las alternativas son Singapur o Corea del Sur, país que ya pagó todo lo relacionado con la cita entre el Presidente Moon Jae-in y Kim Jong-un. Cualquiera sea el "afortunado", deberá desembolsar una interesante suma de dinero para cubrir la estadía de todo el equipo norcoreano.

A este gasto también se sumaría el del transporte, puesto que el avión del líder norcoreano, un Ilyushin-62, es un aparato soviético obsoleto y su capacidad para volar hasta Singapur es una incógnita, por lo que Pyongyang podría optar por arrendar una aeronave, lo que podría costar varios miles de dólares.

El doble de Kim está sufriendo

(Fuente: AP) AP

Se estima que Kim Jong-un llegue a Singapur este domingo, mientras que Donald Trump debería arribar desde Canadá (donde participa en la cumbre del G7) entre hoy y el lunes. Pero quienes sí están en la isla son los dobles de ambos mandatarios, que ya han sacado más de una sonrisa a los transeúntes... y también han enojado a las autoridades.

Así lo vivió Howard X, el imitador del líder norcoreano, que publicó en su cuenta de Facebook que fue retenido por la policía de inmigración al llegar a Singapur. "Rebuscaron entre mis maletas y después me dijeron que este es un momento muy delicado para estar en Singapur y que debería permanecer alejado de la isla de Sentosa y del hotel Shangri-La", sostuvo.

Finalmente, este joven no fue expulsado de la isla y ya anunció que dará una conferencia de prensa alternativa junto a su colega norteamericano.

Denis Rodman está en la casa

El ex basquetbolista estadounidense Denis Rodman brilló durante su época como jugador no sólo por su talento, sino que también por su extravagancia, lo que le ha hecho ser protagonista de diversas polémicas y hechos curiosos. Y ahora no ha sido la excepción.

El retirado deportista tomó un avión a Sentosa para prestar "todo el apoyo necesario" a sus "amigos" Donald Trump y Kim Jong-un, con quienes tiene una particular historia: por un lado, fue uno de los discípulos del Presidente estadounidense en el reality show "El Aprendiz", mientras que con Kim ha sostenido encuentros en Pyongyang, dado que el líder norcoreano es un declarado fanático de la NBA.

(Twitter)

Rodman llegará a Singapur patrocinado por dos empresas, entre ellas una especializada en el negocio de las criptomonedas en la industria del cannabis. No obstante, la Casa Blanca aclaró que el "Gusano" no está invitado a la cumbre.

Alta expectación en Singapur

Singapur está muy expectante por lo que pueda ocurrir el martes y sus autoridades no han querido dejar nada al azar. El país entero gira en torno a la reunión y el Gobierno local busca que todo salga a la perfección.

Es por eso que se creó un "área especial" donde las medidas de seguridad se intensificarán. Los efectivos policiales ya llegaron a Sentosa para los preparativos y el espacio aéreo de Singapur estará cerrado el día de la cumbre.

La idea es que toda la atención esté puesta en el Capella Hotel, lugar donde se llevará a cabo el encuentro y que tiene todas sus habitaciones reservadas hasta el viernes 15 de junio, para evitar cualquier acto violento.

El comercio ya está listo

En el comercio también ya están preparados para la histórica cita. Así ha quedado demostrado en diversos locales comerciales, como el caso de un restaurante que ya creó dos tacos especiales para la ocasión: "El Trumpo" y "Rocket Man".

Asimismo, se han creado platos de pescado y hamburguesas recreando lo mejor de Corea del Norte y EE.UU., como también se ha cambiado el nombre a algunos trafos, como el Whisky Trump y "The Rocket", en honor al líder norcoreano.



Ya está todo listo, sólo queda saber qué pasará.



Fuente: Emol, GDA