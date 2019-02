"5 segundos" para huir: el relato de terror de una periodista sueca asaltada en Venezuela

La periodista sueca Annika Rothstein volvió a nacer. Esto luego de salir con vida de la represión de los colectivos chavistas armados que están en la frontera de Venezuela.

Annika Rothstein contó en Twitter que fue víctima del robo de su equipo periodístico, que le apuntaron con una pistola en la cabeza, la golpearon y le quitaron la ropa porque era "contrabando".

Agredida y robada, miembros de los colectivos chavistas le dieron 5 segundos para huir "antes de que me maten".

La periodista llegó con vida a la capital venezolana y publicó en su cuenta de Twitter lo que vivió.

Grupos opositores han denunciado que el chavismo está permitiendo que colectivos apostados en la frontera, encapuchados y armados, ataquen a manifestantes opositores y neutralicen los intentos para hacer ingresar ayuda humanitaria.

Este es el relato de la periodista sueca Annika Rothstein en Twitter:

"Ha sido un largo día conduciendo de Táchira a Caracas y ahora estoy sentado con las emociones de lo que pasó. Como terapia, me gustaría contártelo, así que prepárate para un hilo #venezuela"

"Debido a que los caminos hacia la frontera estaban todos bloqueados por militares, tomamos las carreteras secundarias. Fuimos guiados por los lugareños, pero tan pronto como se fueron los colectivos aparecieron. Eran 10 a 15, enmascarados y fuertemente armados".

"Sacan sus armas y nos dicen que nos tiremos al suelo. Pusieron armas en la parte posterior de nuestras cabezas y escuché cómo les quitaban el seguro. Estoy en silencio. Congelada. Mientras tanto, nuestras bolsas se abren y todo se tira al suelo. Encuentran mis cámaras y empiezan a gritar de nuevo".

"Me gritan que me estoy infiltrando en Venezuela y que estoy tratando de destruir el país y que lo que estoy haciendo es ilegal. Tengo miedo y todo lo que puedo decir es "ok". Uno de ellos, obviamente de alto rango -a juzgar por sus ojos-, quiere mi chaleco".

"Tira de él pero no logra sacármelo porque tengo una camisa encima. Se enoja y me golpea en la cara. No dije nada. Solo me quito la camisa y me quito el chaleco. Pero no ha terminado. Él sonríe y gesticula hacia mi camisa, también la quiere. Solo porque puede".

"Toman todas mis cosas: cámaras, computadora, dinero, ropa y me dicen a la cara que esto es confiscado porque es contrabando. Creo que están a punto de dejarnos ir, pero luego escucho gritos…".

"Han encontrado un permiso de armas en el auto, que pertenece al conductor, pero no hay armas, y los colectivos se están volviendo locos. '¿Dónde está el arma?', gritan y nos empujan de nuevo al suelo, apuntando a nuestras cabezas. Ahora estoy segura de que todos vamos a morir".

"El que es obviamente el jefe le dice a los más locos que no disparen. Luego hay un breve silencio. No puedo respirar. De repente, uno de ellos nos dice que nos levantemos y grita "tienes cinco segundos y luego mueres" y grita "UNO … DOS".

"Corrimos al auto y los colectivos comienzan a disparar al aire y siento como si todavía no estuviera respirando a medida que aceleramos. Los disparos se hacen al costado del auto y los oigo gritar detrás de nosotros. Pero no se ha acabado".

"Cinco minutos después, algunos lugareños nos detienen en la carretera de San Antonio del Táchira y nos dicen que otra pandilla de colectivos está disparando por la carretera. Estos lugareños, a quienes debo mi vida, nos esconden en su cobertizo donde permanecemos por lo menos una hora mientras hay disparos en ambos lados".

Las amenazas, los robos y los golpes que sufrió Rothstein son frecuentes en Venezuela.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela indica que al menos 50 periodistas venezolanos quedaron atrapados en Colombia tras el cierre de las fronteras.

De estos 50, al menos 21 han reportado casos de violaciones de la libertad de expresión y los derechos digitales.