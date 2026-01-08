Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Muelle Norte del Callao, Línea 2 del Metro y el avance de otros grandes proyectos de inversión en infraestructura, ¿cómo van?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Los proyectos de inversión se mantienen este nuevo año. Como proyecta el Banco Central de Reserva (BCR), la inversión privada crecería 5% en este 2026 impulsada por la inversión no residencial y por la continuidad de las obras de infraestructura
Contenido sugerido
Contenido GEC