Muelle Norte del Callao, Línea 2 del Metro y el avance de otros grandes proyectos de inversión en infraestructura, ¿cómo van?

En ese sentido, según los principales proyectos de inversión que contabiliza el BCR están la Línea 2 del Metro de Lima, el Anillo Vial Periférico de Lima, el Terminal Portuario San Nicolás de Marcona y la Modernización del Muelle Norte del Callao.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

No obstante, los terminales portuarios y la Línea 2 continúan siendo los principales proyectos de inversión desde los Reportes de Inflación de años anteriores, como el del 2023.

Y es que los avances son distintos según cada proyecto. La Línea 2 comenzó trabajos en el 2014, pero cuenta con solo cinco estaciones operativas tras más de una década en construcción.

En el caso portuario, Proinversión adjudicó en marzo de 2024 el proyecto del Puerto San Juan de Marcona a Terminal Portuario Jinzhao Perú, perteneciente a la compañía Jinzhao Mining. En la cartera de Proinversión en 2019, esta obra estaba en etapa de formulación.

En el caso de la modernización del Muelle Norte, la concesionaria APM Terminals viene realizando trabajos desde el 2011, como indica Fernando Fauche, director comercial de APM Terminals Callao.

Obras de ampliación del Muelle Norte - foto de APM Terminals

La empresa explica que hasta el 2025 realizaron inversiones por US$700 millones. Cabe mencionar que en julio la empresa inició con la marcha blanca de su Etapa 3A. Además, Fauche señala que la Etapa 3B tendrá un tiempo de cuatro años de ejecución: dos años para trabajo de carga contenedorizada y otros dos para carga general y otras mejoras.

La inversión para esta fase de la modernización del puerto será de US$550 millones, agrega, y con ello se superará el monto total de inversión estimado en el contrato de concesión, que era de US$1.200 millones.

“La Etapa 3B permitirá dotar al Terminal Norte Multipropósito de muelles más modernos e incorporar equipamiento de última generación, lo que permitirá atender embarcaciones de mayor tamaño y consolidar al Callao como el puerto ‘hub’ de la costa oeste de Sudamérica”, comenta el ejecutivo.

Situación

Pese a la capacidad de la empresa privada para el desarrollo de proyectos, siempre existirá la interacción con el sector público, señala Ronald Fernández Dávila, socio del área de Infraestructura y Proyectos del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).

En ese sentido, señala que existen temas que pueden limitar los avances como la entrega de terrenos, como fue el caso de la Línea 2, el retraso en la obtención de autorizaciones o la falta de decisión dentro del sector público.

A su vez, Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, recuerda que los proyectos pueden tener distintos plazos de ejecución. No obstante, al tener una interacción con el Estado, se pueden reducir algunos plazos para el inicio de obras.

Esto es en el caso de proyectos bajo modalidad de asociación público-privada (APP). En ese sentido, indicó que hay proyectos que han demorado en licitarse, como el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, adjudicado en agosto de 2024, o el Anillo Vial Periférico, cuya buena pro se entregó en abril de ese mismo año.

“El Anillo Vial Periférico tomó once años desde que se puso en licitación privada. Son proyectos complejos, pero hay que tratar de que el proceso de aprobaciones en el sector público sea más corto y puedan ejecutarse las inversiones más rápido“, comenta.

Fernández Dávila agrega que la pandemia también generó la paralización de proyectos, por lo que el ritmo de inversión está volviendo a sus niveles previos al 2020.