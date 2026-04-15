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Resumen

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En entrevista para El Comercio, Martín Naranjo, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), analiza el impacto del contexto electoral en las decisiones de inversión. Desde el sistema financiero, señala que, aunque existe intención de crecer, la falta de previsibilidad en el entorno político lleva a las empresas a postergar proyectos. Asimismo, advierte que cambios en el marco económico pueden trasladarse rápidamente a las expectativas y al crédito.

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Entrevista