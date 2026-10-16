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Niñas en emergencia

“La articulación de esfuerzos es imperativa para que las niñas y adolescentes no solo sean consideradas en la emergencia”.

    Víctor García Hernández
    Por

    es representante país Plan Internacional Perú

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    Resumen

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    inclusion; educacion; niño; niña; colegio
    inclusion; educacion; niño; niña; colegio
    / Víctor Aguilar Rúa

    En el Día Internacional de la Niña, las cifras y las alertas climáticas nos exigen poner el foco donde casi nunca se mira con suficiente urgencia: en cómo las emergencias golpean de manera diferenciada y desigual a las niñas y adolescentes del Perú.

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