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¿Alguien puede pensar en los niños?

“Para que las propuestas en materia de educación y desarrollo infantil dejen de sonar a buenas intenciones, se requiere comprender la realidad”.

    Ruth Anastacio
    Por

    Gerente de operaciones de la Fundación Dispurse

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    "Antes de votar, vale preguntarnos qué candidato está pensando realmente en nuestros niños y niñas, y qué está dispuesto a hacer por sus madres".
    "Antes de votar, vale preguntarnos qué candidato está pensando realmente en nuestros niños y niñas, y qué está dispuesto a hacer por sus madres".
    / Víctor Aguilar Rúa

    Esta pregunta se convirtió en meme después de que un personaje en “Los Simpson” interrumpiera un debate acalorado en el que se decidía el destino de los habitantes de Springfield. Al revisar las propuestas de los candidatos a la presidencia en materia de educación y primera infancia, recordé el meme y la pregunta perdió toda la gracia.

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