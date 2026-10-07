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El día que puso a prueba la moralidad del mundo: tres años después del 7 de octubre

“Tres años después, la prueba moral sigue siendo la misma: reconocer el mal por lo que es, llamarlo por su nombre y enfrentarlo sin excusas”.

    Gali Dagan
    Por

    Embajador de Israel en Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Retratos de algunos rehenes israelíes secuestrados por Hamás que estaban en una pared en el centro de Jerusalén en febrero del 2024. Foto de AHMAD GHARABLI / AFP
    Retratos de algunos rehenes israelíes secuestrados por Hamás que estaban en una pared en el centro de Jerusalén en febrero del 2024. Foto de AHMAD GHARABLI / AFP
    / AHMAD GHARABLI

    El 7 de octubre del 2023 comenzó como un día de celebración. En todo Israel, las familias se reunían para celebrar el Shabat y la festividad de Simjat Torá. Miles de jóvenes bailaban durante la noche en el festival de música Nova.

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