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Paciencia y parálisis republicana

“A lo largo del siglo XX, vimos varias veces cómo los gobiernos elegidos democráticamente terminaban interrumpidos por el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

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    Resumen

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    "A diferencia de lo que dicen desde su tienda los fujimoristas, en realidad esto no tiene nada que ver con la paciencia, sino con la poca práctica y con la conducta republicana o democrática". Ilustración: El Comercio.
    "A diferencia de lo que dicen desde su tienda los fujimoristas, en realidad esto no tiene nada que ver con la paciencia, sino con la poca práctica y con la conducta republicana o democrática". Ilustración: El Comercio.

    Siempre he advertido que es casi imposible que se pueda gobernar en el Perú cuando no se cuenta con la mayoría parlamentaria.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.