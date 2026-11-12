Un Papa peruano en un Perú diverso

Cuando León XIV fue elegido Papa, los católicos peruanos reaccionaron jubilosamente. Aunque su nacionalidad originaria es estadounidense, indudablemente el Perú ha marcado su ministerio pastoral. Es un Papa con pasaporte estadounidense, pero ‘sabor peruano’. Su próxima visita permite también observar los desafíos que enfrenta la Iglesia católica en un país cada vez más diverso.

Desde la década de 1970, el catolicismo experimenta un progresivo descenso demográfico. En 1972, el 96% de la población se declaraba católica. Según cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Pew Research Center, esta proporción se situaría actualmente alrededor del 66%. En ese mismo lapso, la población evangélica pasó del 3% al 18% y la no creyente o sin afiliación religiosa, del 0,4% al 12% aproximadamente. El Perú participa así de una transformación latinoamericana más amplia: el paso de la hegemonía católica al pluralismo religioso.

Uno de los desafíos está en el vínculo con los sectores populares. Durante siglos, las devociones católicas alimentaron no solo la espiritualidad, sino también la identidad de millones de peruanos, especialmente de los menos privilegiados. Sin embargo, son precisamente ellos quienes muchas veces abandonan el catolicismo para resignificarse en el diverso mundo evangélico. ¿Hay algo en sus lenguajes simbólicos o estilos pastorales que conecta mejor con los peruanos que sufren más o poseen menos?

Otro desafío son los jóvenes. La no afiliación religiosa crece entre las nuevas generaciones, mientras los escándalos relacionados con abusos han erosionado la confianza en la Iglesia. Reconectarse con ellos exige comprender los nuevos lenguajes y recuperar la credibilidad. Sin los jóvenes, el futuro del catolicismo podría quedar en entredicho.

A ello se suma el ecumenismo. En un país religiosamente más plural, el diálogo entre iglesias no puede limitarse a encuentros protocolares: debe expresarse también en la cooperación frente a problemas como la defensa de los derechos humanos o la protección del medioambiente.

Finalmente, está el desafío de la relevancia profética. En un país huérfano de liderazgos morales coherentes, la Iglesia todavía puede ejercer una voz crítica frente a la corrupción, la violencia y las desigualdades. León XIV ya lo hizo cuando era el obispo Prevost. Su visita será, por ello, algo más que un acontecimiento religioso. Será una oportunidad para preguntarnos qué lugar ocupa hoy la fe católica en un Perú que ya no es el mismo.