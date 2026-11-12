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Un Papa peruano en un Perú diverso

“En un país huérfano de liderazgos morales coherentes, la Iglesia todavía puede ejercer una voz crítica frente a la corrupción, la violencia y las desigualdades”.

    Juan Fonseca
    Por

    Profesor de Humanidades de la Universidad del Pacífico

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: El Comercio)
    (Foto: El Comercio)
    / Hugo Pérez / El Comercio

    Cuando León XIV fue elegido Papa, los católicos peruanos reaccionaron jubilosamente. Aunque su nacionalidad originaria es estadounidense, indudablemente el Perú ha marcado su ministerio pastoral. Es un Papa con pasaporte estadounidense, pero ‘sabor peruano’. Su próxima visita permite también observar los desafíos que enfrenta la Iglesia católica en un país cada vez más diverso.

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