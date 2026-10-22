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Una carrera contrarreloj

“El Perú no debe ser solo un lugar donde se estudia la tuberculosis o se distribuye una futura vacuna”.

    Bruce Walker
    Por

    Director del Ragon Institute de Mass General Brigham

    Bryan Bryson
    Por

    Docente del Ragon Institute de Mass General Brigham

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En el Perú, se diagnostican más de 30 mil casos al año, de las tasas más altas de Latinoamérica, con alta incidencia en Lima, Callao y regiones amazónicas con poco acceso a la salud". (Foto: GEC)
    "En el Perú, se diagnostican más de 30 mil casos al año, de las tasas más altas de Latinoamérica, con alta incidencia en Lima, Callao y regiones amazónicas con poco acceso a la salud". (Foto: GEC)

    La tuberculosis (TB) es la enfermedad infecciosa más mortal del mundo: cada año, más de 10 millones de personas enferman y más de un millón mueren. Casi un tercio de la humanidad ha sido infectada por ‘Mycobacterium tuberculosis’, la bacteria que la causa. En el Perú, se diagnostican más de 30 mil casos al año, de las tasas más altas de Latinoamérica, con alta incidencia en Lima, Callao y regiones amazónicas con poco acceso a la salud. La enfermedad profundiza la pobreza, mientras que la TB resistente a los medicamentos exige tratamientos largos y costosos.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.