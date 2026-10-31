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La tuberculosis en el Perú: diagnosticar rápido no basta

“Hay que combatir la tuberculosis hasta eliminarla como problema de salud pública, no acostumbrarnos a ella”.

    Ernesto Bustamante
    Por

    Exjefe del Instituto Nacional de Salud y excongresista de la República

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: GEC
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    Robert Koch descubrió hace siglo y medio el bacilo que causa la tuberculosis. Parece que las ventajas del descubrimiento aún no calan en el Perú. El Minsa ha anunciado la distribución de 67 equipos portátiles MiniDock capaces de detectar ADN bacteriano en muestras de esputo en 25 minutos. ¿Sirve diagnosticar una enfermedad en 25 minutos si el sistema sanitario no logra controlar su transmisión?

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