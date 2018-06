Pa’ que dure Vizcarra, por Fernando Vivas

Las contramarchas del gobierno han provocado nada menos que la salida del ministro de Economía, David Tuesta. Algunos se preguntan si no sería mejor adelantar las elecciones generales para, de paso, librarnos de un Congreso que tampoco es monedita de oro. O sea, de un plumazo, bajarnos a los ‘nerds y a los matones’, para citar una expresión de Coqui Bruce que él se toma en serio, pero aquí la invoco a modo de caricatura.

Yo también me lo pregunto y me lo respondo. ¿Adelanto de elecciones? No. Ni hablar. Vizcarra asumió la presidencia a través de un legítimo proceso constitucional, que ningún ente nacional o multilateral cuestionó, tras una renuncia de PPK que fue clamor hasta de parte de sus huestes. El actual presidente, en su mensaje del lunes, no dio ni una señal de abandono derrotista. Si se va, tendría que ser vacado y no hay razones sobre la mesa ni correlación congresal para ello.

La oposición fujimorista, aprista y apepista aún apoya su continuidad hasta el 2021. Y la izquierda no está –esto me lo confirma una fuente de Palacio– detrás del paro de transportistas conjurado el lunes, pues este es expresión de gremios poco partidarizados. La solución al paro fue, hasta donde pude indagar, el conflicto que provocó la salida del ministro. Según fuentes cercanas a Tuesta, al ex ministro no le pidieron la renuncia, lo hizo motu proprio pues se había tragado otras contramarchas (la de ampliar la base tributaria incluyendo a los que ganan poco), pero no soportó tragarse una concesión a los transportistas (devolver S/0,80 por galón a quienes usan determinado combustible, quedando el ISC en pie para los demás). Tuesta tiene a su familia en España, de donde vino para asumir el cargo y a donde regresaría en las próximas horas.

Pregunté, a otra fuente palaciega, si el paro les pareció tan dramático que mereciera el retroceso. Me dijo que estaban confluyendo, como no suele pasar, y nada menos que en el temible sur, tres sectores importantes: transporte de carga, interprovincial y urbano. Y que el aumento del ISC coincidió infelizmente con el alza internacional de los combustibles. O sea, para reavivar la polémica ‘tecpol’ de las últimas temporadas: hay gajes del oficio político que Vizcarra y Villanueva quisieron imponer a tecnócratas que tienen sus razones para resistirse, como Tuesta.

Sigo pensando que se necesita más firmeza del Ejecutivo en sus decisiones. Tuesta ha sido víctima de esa debilidad y al parecer no contribuyó mucho a superarla. La única receta por delante para el par en el poder es obvia: firmeza en las decisiones, sabiduría en las excepciones y en las concesiones (no pueden ser tantas), y un MEF en el que confíen plenamente.