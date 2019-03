Las Bambas: comunidad se mantendrá en ingreso a la mina hasta llegada de dirigente [FOTOS]

Tras la liberación en Lima del presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, la población que se mantiene asentada en el ingreso de la mina Las Bambas en el sector de Manantiales, distrito de Challhuahuacho (Apurímac) adelantó que esperarán la llegada de su dirigente a la zona para decidir las futuras medidas.



En diálogo con la periodista Alicia Rojas, enviada especial de El Comercio a la zona, Percy Astete, comunero de Fuerabamba dijo que la liberación de Gregorio Rojas confirma que desde el inicio no hubo medios probatorios para privarlo de su libertad.



"Estamos alegres y a la vez indignados. Gregorio Rojas ha sido liberado bajo la condición que no pueda seguir luchando por su comunidad", dijo Astete.



El comunero indicó que hasta ese momento no habían podido comunicarse con su dirigente. Adelantó además que la posición de la comunidad de Fuerabamba y de otras comunidades aledañas es insistir en la liberación de los asesores detenidos.



"Vamos a seguir aquí hasta que se liberen a los asesores. Hasta ver a nuestro dirigente Gregorio Rojas en la zona. Cuando él llegue nos dirá qué acciones vamos a tomar", acotó Astete.



-Estado de emergencia-

En un recorrido por la zona, El Comercio corroboró que no hubo movilizaciones en Manantiales, en la vía de entrada a la mina Las Bambas, ubicada en el distrito de Challhuahuacho (Apurímac). Esto luego del inicio del estado de emergencia en Challhuahuacho por 15 días calendario. Además se ha prorrogado el estado de emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac - Cusco - Arequipa.



Esta medida fue dispuesta a través del Decreto Supremo N°056-2019-PCM, publicado este viernes en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, edición extraordinaria.

En tanto, Américo Contreras, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Apurímac aseguró que su institución está en la zona para proteger los derechos fundamentales de las personas y consideró que con la puesta en libertad de Rojas, se podrá llegar a un mejor diálogo para encontrar una solución consensuada por ambas partes.

