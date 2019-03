Las Bambas: vicepresidente de Fuerabamba fue liberado 

Esta madrugada, a las 2.30 a.m., fue puesto en libertad Edison Vargas Huamanga, vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba, quien fue detenido anoche por conducir, presuntamente, en estado de ebriedad. Según la PNP, el dirigente había chocado contra unos parapetos de seguridad en la zona de Manantiales y había embestido a pobladores y agentes de la PNP, por lo que había sido trasladado a la Comisaría de Challahuacho.

Las muestras del dosaje etílico que le tomaron fueron enviadas a Abancay, donde serán analizadas. Mientras tanto, Vargas quedó en calidad de citado.

►Las Bambas: comunidad se mantendrá en ingreso a la mina hasta llegada de dirigente [FOTOS]

►Las Bambas: detienen a vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba

En entrevista con El Comercio, Vargas aceptó que estuvo "un poco ebrio" cuando fue intervenido. "Estaba un poco tomado. He ido a ver a mis hermanas y como cualquier ebrio he reaccionado. Asumo mi responsabilidad porque estuve ebrio, no debería manejar borracho", dijo.

Sin embargo, negó haber causado algún accidente. "Es falso. Desmiento haber atropellado a los policías. Esa es la estrategia de los PNP. Tenemos videos. Tenemos pruebas", aseguró Vargas.

El dirigente aprovechó para defender a los asesores de la comunidad, los hermanos Chávez Sotelo, quienes continúan detenidos mientras se les investiga por extorsión y pertenencia a una organización criminal.

"Los asesores luchan por el respeto de los derechos de la comunidad", dijo.

Y advirtió que no habrá diálogo mientras no se les libere.