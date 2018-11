Expertos discuten proyecto de ley que busca eliminar el término ‘género’

El debate continúa. Ayer, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, indicó a través de un comunicado que “no existe ninguna ideología de género en las políticas públicas ni en la política educativa”.



Agregó que “tampoco se pretende homosexualizar” a los escolares a partir del nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, “como sostienen algunas campañas basadas en información equivocada y deliberadamente sesgada”.

Por el contrario, explicó el ministro, el enfoque de igualdad de género en la guía pedagógica es “una herramienta para identificar y erradicar todos los estereotipos, que desde edades muy tempranas van generando desigualdades entre hombres y mujeres”.



—No al ‘género’—



Las declaraciones de Alfaro se dieron luego de que algunos integrantes de la bancada de Fuerza Popular presentaran el proyecto de ley N°3610/2018-CR, con el cual se busca “excluir del ordenamiento jurídico y las políticas públicas todo término que haga referencia” a lo que ellos consideran ‘ideología de género’.

La iniciativa, que fue presentada el 7 de noviembre (y lleva las firmas de los congresistas Carlos Tubino, Luis Galarreta, Rosa Bartra, entre otros), propone la modificación de los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 28983 (Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres) para evitar el uso de los términos ‘enfoque de género’, ‘enfoque de igualdad de género’, ‘violencia de género’, ‘expresión de género’, o ‘identidad de género’.



Asimismo, plantea cambiar la denominación del actual Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por ‘Ministerio de la Familia, Mujer y Poblaciones Vulnerables’, lo que –según se argumenta en el proyecto– “contribuirá a la erradicación de toda clase de violencia o discriminación contra la mujer y el varón”.

—Posturas distintas—



El colectivo Con mis Hijos no te Metas ha convocado para hoy un plantón desde las 10:00 a.m. en la plaza San Martín (Lima), así como en otras ciudades del país. Se manifestarán en contra de la ‘ideología de género’ que –sostienen– es promovida por el Ministerio de Educación (Minedu) en el currículo escolar.



Ayer, este grupo de padres de familia –junto a otros como Peruanos por la Igualdad, Marcha por la Vida y Padres en Acción– se pronunció sobre el proyecto de ley N°3610/2018-CR. En un comunicado conjunto, expresaron “su satisfacción y saludo” a los parlamentarios que lo suscribieron.

“El reclamo unánime siempre ha sido que el Estado pretenda imponer ideologías ajenas al ser humano, que en vez de alcanzar el fin que todos compartimos, lo que hace es confundir a la población y a la infancia, proponiendo un igualitarismo absurdo”, indicaron.



Por otro lado, el colectivo Madres en Acción respaldó el enfoque de género incluido en la guía del Minedu al considerar que “permite una educación libre de machismo, estereotipos e imposiciones”, y convierte a los escolares en “ciudadanos reflexivos y conscientes”. Criticó, además, la “campaña de desinformación de algunos sectores fundamentalistas”.

—¿Es constitucional?—



Víctor García Toma, abogado constitucionalista y ex ministro de Justicia, explicó a El Comercio que el proyecto de ley en cuestión “no es transparente”, ya que en vez de promover el debate sobre los términos relacionados al género, los proscribe. “Sin embargo, no puede calificarse de inconstitucional, ya que no afecta ningún derecho fundamental”, dijo.



Para Ernesto Álvarez, ex presidente del Tribunal Constitucional, la iniciativa legislativa no vulnera la libertad de expresión ni otro derecho porque busca proscribir el término ‘género’ únicamente para el Estado. “Las ONG y cualquier ciudadano puede seguir utilizando este término. Sería inconstitucional si se presentara una ley donde se diga que el Ejecutivo no luchará por la igualdad. Habría que preguntarnos si el enfoque de género es una herramienta eficaz porque hoy esa perspectiva se ha convertido en dogma”, concluyó.