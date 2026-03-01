Horóscopo de HOY, domingo 1 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: cierta tensión en la pareja se disipará pero estará bien dialogar y resolver temas pendientes. Salud: excelentes resultados. Sorpresa: alguien cambiará de idea.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: alguien le tentará con una propuesta audaz, pero parecerá demasiado para iniciar una relación. Salud: más agua, mejor. Sorpresa: conocerá a un artista.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: momento para elegir las palabras justas que no hieran en una charla y expresar el afecto. Salud: verduras y frutas harán bien. Sorpresa: comunicación fallida.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: una confusión causada por gente entrometida desafiará su carácter para revertir la situación. Salud: una dolencia terminará. Sorpresa: alguien se mostrará valiente.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: llegará una persona que impone su agradable presencia y le despierta fuerte atracción. Salud: iniciar el gimnasio será bueno. Sorpresa: una idea no resultará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: una persona interesante se acercará y su corazón dará una señal que no podrá ignorar. Salud: las alergias se alivian. Sorpresa: crítica inesperada.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la relación tendrá la solidez necesaria como para superar una situación difícil. Salud: cualquier exceso no será bueno. Sorpresa: un cambio será resistido.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: realizarán actividades en común y la seducción volverá aumentada; todo sanará. Salud: una consulta será oportuna. Sorpresa: alguien no aceptará una respuesta.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: empezará con un desacuerdo pero escalará hasta una áspera discusión, cuidado. Salud: se relaja y duerme bien. Sorpresa: una herida no está sanada.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: su fuerte encanto atraerá a una persona que cree distante y estará irresistible. Salud: menos azúcar será bueno. Sorpresa: buen consejo de un extraño.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: si intelectualiza la relación, confundirá a su pareja, expresar sentimientos dirá más. Salud: le sugerirán hacer natación. Sorpresa: encuentro con una bella persona.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la madurez estimulará la relación, creará momentos felices y mucha actividad social. Salud: disfrutará de una plena calidez. Sorpresa: problemas por alguien indiscreto.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DE FUERTE CARÁCTER. A VECES ACTÚA IMPULSIVAMENTE Y COMETE TONTOS ERRORES.