Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: partidos, resultados y cómo va la fecha 5 del Torneo Apertura
Los Chankas dio la sorpresa este viernes tras vencer a Melgar en Arequipa y convertirse en líder del Torneo Apertura. Sporting Cristal y Alianza Lima enfrentan hoy a Sport Huancayo y UTC, respectivamente.
La Liga 1 2026 continúa con fuerza y este fin de semana arrancó la quinta fecha del Torneo Apertura con algunas sorpresas. Los Chankas vencieron a Melgar en Arequipa y tomaron el primer lugar, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal enfrentan hoy a UTC y Sport Huancayo, respectivamente. Universitario tendrá acción este domingo ante FC Cajamarca.
La jornada empezó este viernes con tres partidos bastante emocionantes de principio a fin. Alianza Atlético y ADT abrieron el día con un empate 0-0 en el calor de Sullana. Más tarde, Melgar y Los Chankas protagonizaron un duelo de intensidad y polémica. Al final, fue triunfo por 2-1 de los andahuaylinos.
Y el plato de fondo del viernes fue el clásico cusqueño entre Deportivo Garcilaso y Cienciano. El marcador acabó 3-2 a favor del ‘Papá’ con un agónico gol de Matías Succar, quien ya suma dos anotaciones esta temporada en su nuevo equipo.
La fecha 5 continúa hoy con tres partidos más. Sporting Cristal visita a Sport Huancayo en la altura y necesita sumar tres puntos para mantenerse en la pelea. Alianza Lima, por su parte, visita a UTC en Cajamarca en un partido por arrebatarle el primer lugar del Apertura a Los Chankas. El día se cierra con el duelo entre Sport Boys y CD Moquegua en el Callao.
Y este domingo termina la jornada con tres partidos más: Comerciantes Unidos recibirá a Atlético Grau, Juan Pablo II enfrenta a Cusco FC y Universitario recibie a FC Cajamarca en el Monumental. A continuación, conoce los partidos y resultados de la fecha 5.
