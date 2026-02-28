Resumen

Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos, resultados y cómo va la fecha 5 del Torneo Apertura.
La Liga 1 2026 continúa con fuerza y este fin de semana arrancó la quinta fecha del Torneo Apertura con algunas sorpresas. Los Chankas vencieron a Melgar en Arequipa y tomaron el primer lugar, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal enfrentan hoy a UTC y Sport Huancayo, respectivamente. Universitario tendrá acción este domingo ante FC Cajamarca.

