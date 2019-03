La Hora del Planeta EN VIVO: Desde las 8:30 p.m. el Perú apaga sus luces

Este sábado a partir de las 8:30 p.m. se realizará una nueva edición de La Hora del Planeta, iniciativa que incluye a más de 188 países del mundo y tiene como finalidad crear conciencia en la población sobre el cuidado de la Tierra.

Este evento simbólico consiste en apagar todas las luces eléctricas durante una hora (entre 8:30 p.m. - 9:30 p.m.), para demostrar que cada persona puede tener un impacto positivo en la lucha frente al cambio climático y tener compromiso ambiental alrededor del mundo, como la protección de los bosques bosques, el uso del agua y las áreas marinas, etc.

Este 2019 se cumplirán 12 años desde su primera edición realizada en Sidney, cuando 2,2 millones de personas apagaron sus luces como un llamado a la acción frente al cambio climático. En 2009 llegó al Perú.

El pasado 26 de marzo, El Comercio conversó con Kejld Nielsen, director de comunicaciones de la WWF Perú, quien comentó acerca de las actividades a realizarse en La Hora del Planeta 2019.



"La idea es usar esta hora como un llamado de atención. Este es un gesto simbólico, apaguemos las luces y cualquier aparato de consumo electrónico que no estemos usando y que no sea indispensable. No se trata de afectar la seguridad o por ejemplo la iluminación del tránsito ni mucho menos, si no más bien, dar un mensaje que a nosotros nos importa el planeta. Esperamos que sea muy potente en Perú", dijo Nielsen.



Aquí podrás ver la entrevista:

En ediciones anteriores, en el Perú se han apagado las luces en plazas, la iluminación de monumentos o municipios. Este año habrá un evento en la Municipalidad de Lima con presencia del alcalde Jorge Muñoz y la ministra del Ambiente, Lucía Ruiz Ostoic, y se ha hecho una invitación al presidente Martín Vizcarra.

En la primera edición de La Hora del Planeta en el Perú en el 2009, se calculó que participaron 8 millones de peruanos, una de las cifras más altas que se calculó a nivel mundial, según la WWF Perú.

La Hora del Planeta (Earth Hour) es una actividad mundial impulsada y concebida por la agencia de publicidad World Wide Fund for Nature (WWF) que se celebra el último sábado de marzo de cada año y consiste en un apagón eléctrico voluntario, en el que se pide a hogares y empresas que apaguen las luces y otros aparatos eléctricos no indispensables durante una hora.

La primera vez que se celebró Hora del Planeta fue en Sidney el 31 de marzo de 2007 entre las 19:30 y las 20:30 horas. El ahorro de energía en la ciudad durante ese tiempo se estimó entre el 2,1 % y el 10,2 %, mientras que la participación de los habitantes se calculó en 2,2 millones.

-Tres retos para celebrar La Hora del Planeta-

Este año, además de apelar al compromiso ecológico con un apagón, la organización WWF propone algunos retos para que ciudadanos y empresas amplíen su implicación con el cuidado de la naturaleza.



#RetoDíaSinCarne: se necesitan 15.500 litros de agua para producir un kilo de carne.

#RetoDíaSinPlástico de un solo uso: cada año se vierten 100 millones de toneladas de plástico a la naturaleza.

#RetoDíaSinEmisiones: el transporte urbano es el causante del 30% de todas las emisiones de CO2