Idel Vexler: "El currículo no estaba hecho para homosexualizar a nadie"

El ex ministro de Educación, Idel Vexler, saludó la decisión del Poder Judicial que declaró infundada la demanda de acción interpuesta por el colectivo Padres En Acción (PEA) contra el enfoque de género en el currículo escolar.

El vocal dirimente Omar Toledo Toribio dispuso que se revoque la sentencia de la Corte Superior de Lima que en el 2016 declaró fundada en parte la demanda de PEA, la cual anuló un texto de la guía pedagógica que dice: "Si bien que aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones".



"Me parece que está muy bien (decisión judicial) porque respeta los niveles rectores del Ministerio de Educación. El currículo no estaba hecho para homosexualizar a nadie. Lo que promueve es el respeto a todas las personas y que los alumnos se eduquen para la no discriminación", dijo a Canal N.

Asimismo, indicó que el incluir o no el enfoque de género, así como definir cualquier otro tipo de contenido en el currículo es potestad del Estado.

"Yo siempre era partidario de que esto era una potestad constitucional del Estado peruano, y en este caso del Ministerio de Educación, de definir los contenidos del currículo, sin embargo, luego que el PJ declara infundada la acción para que esto no vaya en el currículo escolar me parece que está muy bien", dijo.

Vexler agregó que el Minedu no debe dedicarse a polarizar sobre el tema, sino generar un acercamiento con los padres de familia "para que tengan confianza en el currículo".

"Yo no creo que esta definición del Poder Judicial sirva para polarizar la situación entre los que están de acuerdo con el currículo y los que no", sostuvo el titular de Educación.

- El caso -

Tanto el Minedu como el colectivo PEA apelaron la decisión de la Corte Superior de Lima en setiembre del 2016, y el caso fue asumido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. El sector Educación solicitó que se revocara dicha sentencia, al considerar que el juzgado había emitido una "opinión subjetiva" en su decisión.

En tanto, el colectivo PEA apeló para que se elimine por completo la guía pedagógica, ya que -indicaron- la anulación parcial del enfoque y del texto que hoy está en controversia no suprimía las nociones que, según ellos, eran recogidas de la denominada 'ideología de género'. El grupo de padres de familia sostuvo desde el principio que la guía pedagógica no fue consensuada con ellos.



