“José Antonio Eguren no niega los abusos y las víctimas en el Sodalicio”

El arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, ha evitado pronunciarse durante todo el proceso penal contra el periodista Pedro Salinas, a quien denunció por un supuesto encubrimiento en torno a los casos de abuso en el Sodalicio de Vida Cristiana.

En su lugar ha hablado su abogado, Percy García, quien dialogó con El Comercio luego de que la Corte Superior de Justicia de Piura condenara a un año de prisión suspendida y al pago de S/80 mil a Salinas, por el delito de difamación en contra de Eguren.

► Pedro Salinas: defensa de periodista apelará condena de un año de prisión suspendida



► Pedro Salinas: “Esta condena es un precedente nefasto para la libertad de expresión”



► Piura: condenan a periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida





¿Esto es un logro del Sodalicio o de José Antonio Eguren?



Créeme que a monseñor Eguren le apena esta condena, porque él nunca hubiera llegado a este momento. Él quería que el señor Salinas diga que se le pasó la mano y todo arreglado. Este proceso tuvo una etapa de conciliación, y el día que nos sentamos (a conciliar), Pedro Salinas dijo que no había nada que conciliar.



Pero marca un precedente para la libertad de expresión.



No, porque ya hay condenas a periodistas que se excedieron en (el ejercicio de) su libertad de expresión. Todo ejercicio profesional tiene límites. Un periodista no puede realizar su labor de información sin respetar determinados límites, propios de la dignidad humana. Pedro Salinas puede pensar muchas cosas, pero si no tiene elementos que corroboren lo que dice, no puede hacer afirmaciones. Él ha abusado de su derecho.



El abogado Carlos Rivera señaló que en la decisión judicial pudieron influir factores “extrajudiciales”.



No sé qué quiere decir. ¿Que el monseñor Eguren digita los fallos del Poder Judicial? El señor Salinas se ha encontrado con una jueza objetiva y que no tiene temor.



La defensa va a apelar, ¿qué futuro prevé usted?



Veremos cuáles son los argumentos y esperemos que la sala (de apelaciones) confirme el fallo. Yo creo que la reflexión de todo esto es que los periodistas deben distinguir el buen periodismo del mal periodismo.



¿Por qué Eguren no ha dado la cara en todo este proceso?



Porque no ha querido, a diferencia del señor Pedro Salinas, interferir en el Poder Judicial. Ha preferido que el proceso sea sin ningún tipo de interferencia, declaración, afirmación o presión.



¿Eguren deslinda responsabilidad con los abusos cometidos en el Sodalicio?



Monseñor Eguren en ningún momento pretende señalar que todo lo que se ha dicho y se ha investigado sobre los abusos en el Sodalicio sea falso, y que no haya víctimas. Claro que las hay, pero no podemos hacer una imputación generalizada. No podemos decir que todos (los miembros del Sodalicio) fueron abusadores.



¿Deslinda o no responsabilidad?



Es que no lo ha dicho él, sino la fiscalía.



¿Entonces se reconoce el aporte del libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’?



Sí, no soy un crítico. Posiblemente se hizo algo meritorio. Monseñor Eguren nunca niega el libro, solo que no nos hemos ocupado de él. Si hay responsables, deberán asumir las consecuencias. Cuando yo le pregunto (a Eguren) por qué, con todo esto, aún sigue en el Sodalicio, me contesta que uno siempre debe pertenecer a la familia que Dios le dio, aunque los padres no hayan sido buenas personas.



Pero aquí no hablamos de buenas o malas acciones, sino de delitos.



Bueno, hablamos de personas que cometieron cosas que no están bien.



¿Qué le diría a Pedro Salinas?



Él cometió un error, estamos aquí porque él no quiso rectificarse al pedido a través de una carta notarial. En lo que se refiere a monseñor Eguren, (Salinas) erró de cabo a rabo.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe