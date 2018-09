Operación en el Vraem: Fuerzas Armadas llegaron a escondite terrorista | VIDEO

Por: Karla Ramírez Camarena



Videos y fotografías de una de las más recientes operaciones de las fuerzas militares y policiales en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) ponen en evidencia que se llegó al último refugio del terrorista Víctor Quispe Palomino ‘José’ y su hermano Jorge ‘Raúl’.

Los cabecillas de la facción del grupo terrorista Sendero Luminoso en el Vraem –que se autodenominan Militarizado Partido Comunista del Perú– estuvieron escondidos en la región Vizcatán del Ene.

Encontrar su último refugio en una zona que fue abandonada como guarida en la década del noventa denotaría que el grupo terrorista está en retroceso, según el analista en seguridad integral Pedro Yaranga.

— Dirigencia en jaque —

“Podemos decir que se estuvo cerca del refugio de ‘José’”, confirmó a El Comercio el jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dircote), general José Baella. Relató que en los cuatro campamentos destruidos [Culebra, Lucypata, Mercedes y Rocoto] se encontraron “indicios y evidencias de que ellos” estuvieron recientemente allí.

Tras ver las imágenes mostradas por este Diario, Yaranga dijo que está seguro de que ‘José’ estuvo en esa zona: “Las fuerzas combinadas ingresaron al lugar donde estaba la dirigencia principal, no solo el libro de adoctrinamiento, sino el socavón me dan la sensación de que ahí estuvo ‘José’. No tengo dudas de eso”.

El socavón al que se refiere es una zanja construida en uno de los campamentos siguiendo la escuela de Óscar Ramírez Durand, ‘Feliciano’: “Si hay ataque directo a la cabeza del encargado del partido, eso le da pie para fugar a otra zona estratégica”, precisó Yaranga.

Las fuerzas del orden también hallaron la sepultura de ‘Lucy’, hija de ‘Raúl’, por quien los terroristas bautizaron la zona como campamento Lucypata. Ella habría crecido en cautiverio y falleció antes de cumplir 20 años por una enfermedad que los chamanes de la zona no pudieron curar. “Su tumba estaba con flores frescas, lo cual nos indicó que una persona había estado ahí no más de 12 horas atrás”, aseguró el general Baella.

— Niños de Sendero —

Los libros hallados por los equipos especiales de las Fuerzas Armadas y la policía están cargados de doctrina terrorista. “El enemigo, usando aviones de guerra y helicópteros, se dedica a bombardear”, se lee en uno de los párrafos que contrasta con garabatos y dibujos básicos de niños de al menos 5 años.

Entre los textos también aparece un listado con los nombres de los ministros del primer Gabinete del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Yaranga aseguró que los trazos confirman que el grupo terrorista mantiene a los hijos de los cabecillas en los campamentos aledaños, mientras que los hijos de los seguidores armados se encuentran en refugios alejados con madres sustitutas. Según él, la dirigencia habría tomado esta decisión para evitar que las fuerzas del orden rescaten a los menores.

Explicó que, al tratarse de descendientes directos de la dirigencia, “se dan la facultad de garabatear documentos importantes”, cosa que no sucedería con los otros niños.

En los libros de adoctrinamiento, hay dibujos de los hijos de los cabecillas terroristas.

— ‘Anillo de seguridad’ —

En los campamentos también se encontraron pruebas de que ahí estuvo el ‘anillo de seguridad’ que usa la dirigencia terrorista para protegerse. Existe un listado escrito a mano con los turnos de vigilancia de mujeres como ‘Teodora’, ‘Gaby’ o ‘Flora’.

En este cerco, según Baella, hay al menos una decena de mujeres de entre 14 y 25 años que son su escudo humano y esclavas sexuales, violadas durante años y que procrean hijos que luego los hermanos Quispe Palomino adoctrinan y arman. “Las Fuerzas Armadas tienen que pensarlo dos veces antes de arrojar una bomba o de repente atacarlos vía aérea porque tienen a mujeres y niños cerca”, añadió.

En la intervención se capturó a cuatro terroristas y falleció el oficial de mar segundo José Paredes Collazos. “En cualquier momento vamos a dar un golpe contundente, téngalo por seguro”, sentenció Baella.

