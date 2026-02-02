Lamentable noticia. Deportivo Cali informó este lunes 2 de febrero el fallecimiento de Tatiana Quiroz Alosilla, madre de Pedro Gallese.

Mediante un comunicado, el club colombiano utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo y condolencia al portero de 35 años.

“Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos y seres queridos. Que el recuerdo de su amor y su legado permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida”, publicó en ‘X’.

El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Tatiana Quiroz Alosilla, madre de nuestro jugador Pedro Gallese.



Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos…

El ‘Pulpo’ estuvo presente en la goleada de Deportivo Cali por 3-0 a Pasto por la cuarta jornada de la Liga BetPlay.

Asimismo, la Federación Peruana de Fútbol no fue ajena al dolor del capitán de la selección peruana y también publicó un mensaje de apoyo.

“Elevamos una oración por su eterno descanso y nos unimos a su familia y amigos en estos momentos de profundo dolor”, se lee.