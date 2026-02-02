Lamentable noticia. Deportivo Cali informó este lunes 2 de febrero el fallecimiento de Tatiana Quiroz Alosilla, madre de Pedro Gallese.
Mediante un comunicado, el club colombiano utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo y condolencia al portero de 35 años.
“Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos y seres queridos. Que el recuerdo de su amor y su legado permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida”, publicó en ‘X’.
El ‘Pulpo’ estuvo presente en la goleada de Deportivo Cali por 3-0 a Pasto por la cuarta jornada de la Liga BetPlay.
Asimismo, la Federación Peruana de Fútbol no fue ajena al dolor del capitán de la selección peruana y también publicó un mensaje de apoyo.
“Elevamos una oración por su eterno descanso y nos unimos a su familia y amigos en estos momentos de profundo dolor”, se lee.
