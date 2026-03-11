Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pedro Gallese sobre Mano Menezes: “Esperamos que con él cambien las cosas”. (Foto: AFP)
/ CRIS BOURONCLE
Por Redacción EC

Pedro Gallese es voz autorizada para hablar de la selección peruana. El arquero nacional, quien juega en Deportivo Cali, se refirió al nuevo proceso que inicia con Mano Menezes al mando y a los amistoso que disputará la Bicolor ante Senegal y Honduras.

