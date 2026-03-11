Pedro Gallese es voz autorizada para hablar de la selección peruana. El arquero nacional, quien juega en Deportivo Cali, se refirió al nuevo proceso que inicia con Mano Menezes al mando y a los amistoso que disputará la Bicolor ante Senegal y Honduras.

“No he tenido la oportunidad de hablar con el ‘profe’, pero sé que ya empezó a trabajar yendo a todos los estadios y seguro está conformando la lista para esta fecha FIFA. Esperemos que con él cambien las cosas y peleemos ya el próximo año en las Clasificatorias”, expresó en el programa En Pared.

El arquero peruano también destacó la importancia de la buena convivencia dentro de la selección en los últimos proceso. "Si no hubieran líderes, donde incluso fuimos al Mundial, el vestuario hubiera sido una pelea, una guerra. Yo siempre rescato la unión del grupo”, afirmó.

Mano Menezes es técnico de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

Asimismo, se refirió al nivel de Senegal y Honduras, rivales de Perú en la fecha doble FIFA. “Son selecciones muy importantes y tenemos que ser conscientes de que vamos a enfrentar a equipos que jugarán el Mundial. Siempre es importante ver en qué nivel estamos. Senegal se prepara para el Mundial, será un reto importante, y ante Honduras seguramente el técnico querrá ver a más compañeros”, sostuvo.

Y mientras espera la convocatoria de Mano Menezes, Gallese disfruta de su presente en Deportivo Cali. “Estoy jugando en una buena liga, si no me equivoco es la tercera ‘top’ en Sudamérica, solo por detrás de la brasileña y la argentina”, apuntó.

