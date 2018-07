Abogada de Keiko Fujimori: Colaborador de la DEA “no ha dado pruebas”

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, manifestó este viernes que el piloto Jesús Vásquez no aportó ninguna prueba nueva a la investigación que se le sigue al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez y a su defendida por el presunto delito de lavado de activos.

Ayer se llevó a cabo una diligencia en el Consulado del Perú en Miami (Estados Unidos) en la que participaron los abogados defensores Luis Castillo Alva (Joaquín Ramírez) y Giuliana Loza (Keiko Fujimori), así como la procuradora adjunta para casos de lavado de activos, Corina Trujillo Peralta.

En la sesión, Jesús Vásquez respondió las preguntas del fiscal para casos de lavado de activos Wilson Salazar Requena. En la jornada, que duró poco más de 10 horas, el colaborador de la DEA ratificó su versión y señaló que Joaquín Ramírez le dijo que había lavado dinero [US$15 millones] a pedido de Keiko Fujimori

“Ante las preguntas que se le han hecho no ha sabido ni explicar ni corroborar en qué año se habría producido esta supuesta conversación. No ha aportado prueba alguna que dé sustento a su solo dicho”, dijo Giuliana Loza en diálogo con Canal N.

“No tiene grabaciones ni nada que acredite la supuesta conversación con el señor [Joaquín] Ramírez. Incluso reconoció que no había verificado si la grabadora que tenía había o no grabado. Habrán sido más de 50 preguntas, no le consta esta supuesta entrega ni que la señora Keiko Fujimori haya tenido esa cantidad de dinero ni que tampoco le haya entregado al señor Ramírez esto, ninguna actividad ilícita”, acotó.

En otro momento, la abogada de la lideresa de Fuerza Popular indicó que, de momento, solo se valoran los dichos del piloto Jesús Vásquez pues no ha dado ningún sustento.

“El fiscal va a tener que seguir con las pesquisas correspondientes. Mucho se esperaba que [Vásquez] presente pruebas. Para nosotros esta denuncia no tiene fundamento. La mera referencia que da este señor no es razón para continuar con esta investigación”, agregó Loza.

Cabe mencionar que Jesús Vásquez ha asegurado tener audios que ratifican su versión sobre los hechos, pero no se ha podido confirmar si los entregó a la fiscalía.