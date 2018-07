Los actores principales de los audios [PERFILES]

Los jueces César Hinostroza y Walter Ríos, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe y Guido Aguila, y el ex funcionario de la ONPE José Cavassa, están involucrados y o han sido mencionados en las grabaciones difundidas en los últimos días por IDL-Reporteros y "Panorama". En el pasado, ellos también han sido protagonistas o han sido relacionados con hechos cuestionados.

César Hinostroza Pariachi

Vocal supremo

Hace 35 años, cuando el vocal supremo César Hinostroza Pariachi comenzó su carrera en el Poder Judicial (PJ), su primer puesto fue en un juzgado de paz letrado de Lima, la misma plaza que –según los audios difundidos en los últimos días– se le ofreció a su amigo “Michael”.

Hinostroza ingresó al Poder Judicial en mayo de 1983. Sin embargo, en el 2011 quiso dejar la institución para postular a una plaza de fiscal supremo. No logró el cargo a raíz de que fue denunciado por el delito de enriquecimiento ilícito cuando aspiraba al cargo, por lo que retornó al PJ.

Ayer, su propia institución dictó una orden de impedimento de salida del país para él, luego de que el fiscal de la Nación solicitara la medida por la investigación preliminar que se le sigue por sus conversaciones con el ahora ex presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y otros personajes. Hinostroza dijo a El Comercio que se allana a la investigación y que permanecerá en el país.

En el 2006, el magistrado fue investigado por la OCMA por presuntamente haber recibido descuentos en los pasajes aéreos de la aerolínea que pertenecía al narcotraficante Fernando Zevallos. Su caso fue archivado.

Además, antes de estar involucrado en el escándalo de los audios, fue el juez ponente de la polémica sentencia de casación 92-2017-Arequipa, en el Caso Harb Rizqallah Garib, que estableció como jurisprudencia que, para realizar una investigación por lavado de activos, la fiscalía debía establecer obligatoriamente el delito fuente del dinero.

Iván Noguera Ramos

Miembro del CNM

Iván Noguera, miembro del CNM, quien se autodenomina el ‘Dr. Rock’ por su banda de música, está implicado en la grabación en la que conversa con el presidente de la corte del Callao, Walter Ríos, a quien le solicita si puede firmar un contrato con la Universidad Telesup –de propiedad del ex congresista José Luna–, donde trabaja la esposa del consejero. En otro audio, agradece al juez supremo César Hinostroza por haber contratado a un conocido suyo en su tribunal. Noguera ha negado que eso constituya un delito.

En las últimas semanas, el consejero ha sido cuestionado por participar en la investigación al jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, por la inscripción de Podemos Perú, partido político de Luna. También porque le vendió un inmueble al ex legislador. Sobre esto último, el consejero dijo a este Diario que eso fue hace años y que no se lo puede juzgar por un hecho pasado.

El Comercio accedió a diversas conversaciones del grupo cerrado de Facebook “Prácticas de derecho penal-Dr. Noguera Ramos/ND”, en el que, entre temas académicos, los alumnos discuten sobre las invitaciones a un concierto de Noguera. “También se darán tres puntos sobre la nota final”, se dice en las conversaciones.

Pero Noguera no es solo un abogado con sueños de rockero: según su currículo, ostenta un PhD en Ciencia Política por la Atlantic International University de Estados Unidos. La cadena Telemundo y “El Telégrafo” denunciaron que esta universidad emitía grados académicos no reconocidos por el Departamento de Educación de EE.UU.

Este lunes, Noguera deberá comparecer ante el Congreso.

Julio Gutiérrez Pebe

Integrante del CNM

La hoja de vida de Julio Atilio Gutiérrez Pebe que figura en la página web del CNM detalla una serie de grados, títulos, reconocimientos honoríficos y hasta diplomas por acciones humanitarias. Este mismo consejero es el que en un audio se ufana de haberse “tumbado” a una fiscal para colocar a otro fiscal de Puno, quien es amigo de su interlocutor, Walter Ríos, hasta ayer presidente de la corte del Callao.

“Walter, tu encargo se cumplió, eh”, le dice Gutiérrez a Ríos. Luego, el juez habla con su asesor y le dice: “Explícale al chico [de Puno] que tiene que reconocer, ¿no?”, entre otras conversaciones que sugieren un presunto tráfico de influencias y hasta posibles pagos.

Gutiérrez es natural de Pauza (Ayacucho) y administrador de profesión.

En el 2009, el ahora miembro del CNM fue propuesto –junto a Fuad Khoury– por el Partido Aprista para ser contralor general de la República.

En el 2015, fue elegido miembro del CNM por los colegios profesionales no abogados del Perú. Cuatro meses después, integró el pleno del CNM que nombró a Hinostroza juez supremo titular.

Gutiérrez, a través de un comunicado, sostuvo que la grabación de sus conversaciones se realizó de manera ilegal y, por tanto, no es válida. Además, cuestionó la investigación que le sigue el CNM. Ya ha sido suspendido de sus funciones.

Este martes, el pleno de esta institución debería pronunciarse sobre el proceso de vacancia que se le sigue.

Guido Aguila Grados

Integrante del CNM

Guido Aguila, quien ha sido presidente del CNM en dos períodos consecutivos, ha sido vinculado con un presunto tráfico de influencias a raíz de las menciones que se hacen en audios protagonizados por Walter Ríos y César Hinostroza. El consejero no es investigado. A este Diario afirmó que solo se trata de terceras personas usando su nombre.

El actual titular del CNM, Orlando Velásquez, sostuvo que no se lo investigará porque no es protagonista de un audio. En el mismo sentido ha resuelto el Congreso, que sí investiga a los consejeros Iván Noguera y Julio Gutiérrez. Aguila fue elegido consejero por los colegios de abogados del Perú para el período 2015-2020.

Aguila ha sido vinculado con Fuerza Popular por su cercanía con el congresista Héctor Becerril. Según un informe de IDL-Reporteros, Aguila propició una reunión entre el parlamentario y el consejero Baltazar Morales para que este último apoyara a Julio Gutiérrez Pebe en la elección para la presidencia del CNM del 2017. No fue investigado por este caso.

Ante de ser consejero, Aguila fue director de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos, la que fundó en 1999 para asesorar a los abogados que buscan postular a una plaza de juez y fiscal ante el CNM. En el 2013, la escuela realizó un concurso para estudiantes de Derecho. El premio fue financiado por la Fundación Orellana, de Rodolfo Orellana, investigado por dirigir una organización criminal de lavado de activos.

En el 2015, Aguila y otros consejeros apoyaron la reincorporación de Alfredo Quispe Pariona al CNM, pese a la denuncia de presunto acoso sexual que tenía.

Walter Ríos Montalvo

Ex presidente de la Corte de Justicia del Callao

A diferencia de otros magistrados que inician su carrera en un módulo judicial o en un juzgado de primera instancia, Walter Benigno Ríos Montalvo ingresó a la carrera judicial nombrado como juez superior en la Corte Superior de Justicia de Ica, en el 2004. En el 2016, fue elegido presidente de la corte del Callao.

Cuatro años antes, en el 2012, el CNM levantó la ceja cuando evaluó su desempeño, aunque fue ratificado como juez superior. Según el documento de evaluación, Ríos había recibido una “medida de apercibimiento” –un llamado de atención– de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema cuando se desempeñaba como juez superior de Ica. Luego de ello, de acuerdo con su hoja de vida, ya no existieron más cuestionamientos. Hasta la actualidad.

Ríos es protagonista de varios de los audios. En uno difundido por “Panorama”, solicita la entrega de “10 verdecitos” como garantía para hacer un “apoyo”, al parecer a un abogado que postulaba a una plaza de fiscal en Tacna.

Según el portal de la contraloría, el juez superior solo ha publicado sus declaraciones juradas de bienes hasta el 2016. En el 2015, registró ingresos y bienes por S/653.094,70; en el 2016, reportó S/758.568,77.

Ríos renunció ayer a su cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. De acuerdo con su registro migratorio, Ríos aún permanece en el país. Aún no cuenta con impedimento de salida.

Tratamos de contactarnos a través del área de prensa de la corte, pero nos indicaron que no respondía las llamadas.

José Cavassa Roncalla

Ex asesor de la ONPE

José Cavassa Roncalla es un abogado que desde la época de Vladimiro Montesinos se ha movido en las esferas políticas. También ha estado involucrado en más de un escándalo.

Su nombre fue mencionado en el primer audio publicado por IDL-Reporteros el sábado pasado. En la conversación –de febrero de este año–, el juez Walter Ríos afirma que buscará a Cavassa para tender puentes con los consejeros Guido Aguila y Julio Gutiérrez a fin de conseguir apoyo para la candidatura de Orlando Velásquez a la presidencia del CNM.

En las últimas semanas, Cavassa tomó protagonismo por el caso de la presunta inscripción irregular de Podemos Perú, partido de José Luna. En este, se ha cuestionado la presentación de firmas ante la ONPE, institución en la que el abogado fue gerente de Gestión Electoral. La ex asesora legal de la ONPE Susana Guerrero denunció que Cavassa intervino en la inscripción del partido. Cuando salió de la ONPE, comenzó a trabajar en la Universidad Telesup, de Luna.

Hace unos meses, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 30 años de cárcel para Cavassa por el proceso del Caso ‘La Centralita’, en el que está implicado el ex gobernador de Áncash César Álvarez. El abogado ha sido denunciado por su actuación como ex gerente del Proyecto Chinecas. El proceso aún no pasa a juicio oral.

Cavassa además fue procesado por el caso de las firmas falsas de Perú 2000. Pese a que reconoció que cometió un delito, fue absuelto. Su paradero es desconocido. El Comercio trató de localizarlo, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

