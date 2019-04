Alan García: desarmando sospechas | VIDEO

La intervención fiscal y policial del último miércoles en la casa del ex presidente Alan García dio pie a cuestionamientos, explicaciones y hasta ‘fake news’ recientemente difundidas en Internet a raíz de su fallecimiento producto de un disparo que él mismo se propinó en la cabeza.



Algunos detalles a considerar:

1. Ingreso irregular.

— Erasmo Reyna, abogado de García, ha sostenido que el fiscal adjunto Henry Amenábar no utilizó los protocolos usuales para la diligencia ni se identificó.



— La puerta de la vivienda no fue forcejeada. Amenábar conversó con Ana Verástegui, empleada del ex presidente, se identificó y le informó de la diligencia. Luego, lo hicieron pasar junto a policías.

2. El hombre caminando

— Iniciada la diligencia fiscal, cámaras de “América TV” captaron a un hombre caminando hacia el Garaje dentro de la vivienda. Las elucubraciones se dirigían a sospechar de una ‘fuga’ de García.



— En realidad, el hombre que apareció era el fiscal Amenábar.

3. 'No murió'.

— A través de redes sociales se han tejido diversas sospechas señalando que el ex presidente no falleció.



— Luego de que García se disparase, los peritajes de criminalística incluyeron la prueba dactiloscópica que comprueban que el cuerpo pertenece al ex presidente. El ministro del Interior, Carlos Morán, descartó tales sospechas y resaltó que, para ello, tendrían que haberse puesto de acuerdo policías, fiscales, familiares y médicos. El certificado de necropsia da cuenta de que García murió por contusión y laceración encefálica, traumatismo craneoencefálico y una herida perforante en la cabeza por proyectil de arma de fuego.

4. Presencia del arma.

— García se enteró de la diligencia al bajar de su habitación hacia el descanso de la escalera de su vivienda. La policía no llegó a intervenirlo, pues subió raudamente a su habitación y se encerró. Un video difundido por “Cuarto Poder” anoche demuestra que García sacó un revólver de su bolsillo al subir a su cuarto. El arma se aprecia solo por un segundo.



— El ministro Morán mencionó que el día de los hechos no se vio el arma y que recién se evidenció producto de la verificación del video de la intervención. “En ese momento no se dio cuenta la policía. Sabían la posibilidad de que estuviera armado, pero en ese momento nadie se dio cuenta”. La Sucamec informó que García tenía licencia para 4 armas hasta el 2021, una de ellas era el revólver. Ricardo Pinedo, ex secretario personal de García, comentó que este ya tenía el arma incluso antes de diciembre, cuando Uruguay negó el asilo al ex presidente. Dijo que por entonces no lo vio deprimido como para tomar una decisión fatal

5. Sonido del disparo.

— Otro de los cuestionamientos ciudadanos, vía redes sociales, sobre la duda de los hechos se refiere a que no se escuchó el sonido del disparo con el que García se suicidó.



— Hugo Pérez, fotógrafo de El Comercio, comentó que él, otros periodistas y policías que estaban en los exteriores no escucharon el disparo, pero sí discusiones antes de la evacuación del cuerpo. “No escuché el disparo y la gente que estaba afuera tampoco, con seguridad. Yo estaba pegado a la puerta”, dijo.



Pinedo ha revelado además que el ex presidente le dio la carta que revelaron sus hijos hace “tres o dos meses y medio”.



6. El audio del video.

El video difundido por “Cuarto Poder” no cuenta con audio, no se escuchan los incidentes de la diligencia con la presencia de García.



En diálogo con “Exitosa”, Morán explicó este lunes: “La filmación es sin audio dado que se la suspende para que no se filtre información del policía que hace la videovigilancia”. El ministro también ha señalado que no se intervino a García porque estaba a cinco metros de los agentes, y que si estos aplicaban la fuerza —conociendo ahora que él tenía un revólver— se hubiera podido producir un daño mayor.