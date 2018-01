Alan García sí se reunió con el padre de Marcelo Odebrecht

El ex presidente Alan García, ante la Comisión Lava Jato del Congreso en diciembre del 2017, descartó haber tenido alguna reunión con el padre de Marcelo Odebrecht, pero los registros de Migraciones y de visitas de Palacio de Gobierno lo contradicen.

Según la información que reveló la Unidad de Investigación de El Comercio, el 11 de setiembre del 2008 a las 6:56 p.m. entró a Palacio de Gobierno Emilio Elves Odebrecht, acompañado por Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luis Antonio Mameri.

Al ser consultado sobre las visitas de Odebrecht en Palacio de Gobierno, Alan García respondió ante la Comisión Lava Jato del Congreso lo siguiente.

"Me informan que he dicho que el señor Emilio (Odebrecht padre) jamás lo volví a ver [...] Pero me informan que (Marcelo Odebrecht) vino con su hermano menor, que es un señor Emilio Odebrecht que no es el padre y quien hubiera sido el presidente de su empresa".

Esa versión la ratificó Erasmo Reyna, abogado de Alan García. "Es el hermano de Marcelo Odebrecht. Este Emilio que fue acompañándolo es el hermano", aseguró.

Sin embargo, el Emilio Odebrecht que acudió se presentó con el pasaporte número 679169, de acuerdo a un reportaje de "Cuarto Poder". Según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, esta persona que se fue del país al día siguiente de su visita a Palacio nació el 25 de enero de 1945.

Con esto se ratificaría lo que dijo Marcelo Odebrecht ante fiscales peruanos: que Alan García no solo lo conoció a él sino a su padre y su abuelo Norberto.

Marcelo Odebrecht también comentó que hubo una reunión con García en casa de Jorge Barata cuando el aprista ya había dejado su segundo mandato. Esta versión también fue negada por Alan García.

Según los documentos a los que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, Alan García y Marcelo Odebrecht mantuvieron hasta cinco encuentros oficiales en nuestro país, incluyendo una cita –negada por García– en setiembre del 2006.

