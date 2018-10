Bicameralidad en el Perú: cinco claves para entender qué es

El presidente Martín Vizcarra convocó este martes a un referéndum para el 9 de diciembre, donde la población votará por cuatro propuestas para modificar los sistemas judicial y político, que se han visto afectados por la corrupción.

En una ceremonia en Palacio de Gobierno, Vizcarra apoyó las preguntas que serán sometidas a consulta popular referidas a la reforma sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, encargada de escoger a los jueces y fiscales. También se mostró de acuerdo con la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas, al igual que con la modificación que prohíbe la reelección inmediata de los parlamentarios.

Sin embargo, el mandatario dijo que estaba en desacuerdo con la pregunta sobre una reforma de la constitución para convertir al Congreso en bicameral. A continuación cinco claves para entender la polémica:

1. ¿Qué es la bicameralidad?

De acuerdo al Centro de Investigación Parlamentaria, existen dos tipos de bicameralidad: el bicameralismo imperfecto y el bicameralismo perfecto. El primero es el sistema “más difundido”, en el cual existen dos cámaras, una desempeña las funciones políticas del Congreso, mientras que la otra es “una cámara más deliberativa y técnica”.

“Se acentúa en la clara diferenciación de funciones entre una y otra cámara”, agrega un estudio de la referida institución.

En el segundo modelo, según el Centro de Investigación Parlamentaria, las dos cámaras desempeñan funciones políticas y legislativas. “La única diferencia está en las facultades de ejercicio del juicio político o antejuicio. Tal es el caso de Italia y Uruguay y en el Perú con la Constitución de 1933, y la III República francesa”, agrega.

2. El cierre del Congreso bicameral

Desde su independencia, el Perú ha tenido 12 constituciones. De estas, ocho reconocieron el sistema bicameral, tres la cámara única, y una la fórmula tricameral. Este último texto se remonta a 1826 y establecía la existencia de la cámara de los tribunos equivalente a diputados; cámara de senadores; y cámara de censores, encargados de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

El Perú tuvo dos cámaras parlamentarias hasta el autogolpe que perpetró el 5 de abril de 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori. Un año después promulgó la Constitución de 1993, que estableció el actual sistema: una Congreso unicameral de 120 congresistas, que luego creció a 130 parlamentarios durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).

3. El retorno del Senado por referéndum

Durante el mensaje que dirigió a la nación el último 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra planteó el retorno del Senado a través de un referéndum, que finalmente se realizará el domingo 9 de diciembre. En su proyecto de reforma constitucional, el Ejecutivo planteó que la cámara de senadores está compuesta por 30 miembros y la cámara de diputados por 100 miembros.

Sin embargo, el Congreso, dominado por Fuerza Popular, cambió este y otros puntos, que detallamos en el siguiente cuadro:

(Infografía: El Comercio) Archivo El Comercio

4. Tres veces “sí” y una vez “no”

Vizcarra, tras convocar este martes a referéndum, afirmó que el Gobierno respalda la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la fiscalización de los aportes a partidos políticos y la no reelección de congresistas, pero no el proyecto sobre la bicameralidad, porque esta ha sido “desnaturalizado” por el Parlamento.

“A la cuarta consulta sobre la bicameralidad le decimos ‘no’, tal como ha sido propuesta por el Congreso, porque ha desnaturalizado el proyecto que nosotros enviamos”, refirió

Desde Palacio de Gobierno, Martín Vizcarra explicó que el proyecto de reforma constitucional sobre la bicameralidad fue modificado por el Parlamento para retirar los aspectos sobre paridad entre hombres y mujeres en las listas de candidatos para diputados y senadores, y para incluir modificaciones a la cuestión de confianza que rechazan.