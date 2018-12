El ministro del Interior, Carlos Morán, aseveró que no existe nada irregular en el vehículo de su sector que ha estado en los exteriores de la vivienda del ex presidente Alan García en Miraflores.



"Me puse en contacto con el señor Ricardo Pinedo [secretario de Alan García] y él me pidió a mí que temía por la seguridad del ex presidente y que yo le garantizaba como ministro y como parte del Gobierno que no le iba a pasar absolutamente nada, que se iba a constituir a su domicilio y que nosotros íbamos a reforzar la seguridad para que no le pase absolutamente nada", sostuvo en diálogo con RPP.

"Yo le invito que venga la fiscalía y que verifique qué contiene el vehículo y verifique lo que hay en el interior. Le garantizo que no hay nada irregular", señaló.

Minutos antes, Alan García había considerado que la presencia del vehículo respondía a un presunto chuponeo del Mininter. Incluso acusó al presidente Martín Vizcarra de ser el responsable del hecho "en última instancia".



"Me parece rarísimo que se extraiga un maletín de un vehículo de escucha, que espero que no se vaya de aquí hasta que llegue la fiscalía, que sirve para muchas cosas y [que] denuncie este delito flagrante. Y ojalá que el ministro del Interior tenga una explicación que darnos sobre el personal y quienes han resguardado a los que escuchan", sostuvo García en diálogo con la prensa.

En esa línea, el otrora jefe del Estado habló de una supuesta "práctica montesinista" en su contra y difundió una foto del interior del vehículo a través de su Twitter.



Prácticas montesinistas. ¿con qué derecho intervienen los teléfonos?La camioneta debe inmovilizarse y abrirse a la prensa. pic.twitter.com/dey51OjMd1 — Alan García (@AlanGarciaPeru) 6 de diciembre de 2018

Previamente, simpatizantes del Partido Aprista Peruano se enfrentaron a efectivos de la Policía Nacional al percatarse de la presencia de un vehículo, pues manifestaron que se trataría de una herramienta de 'chuponeo' de conversaciones telefónicas al interior de la vivienda del otrora jefe del Estado.

Los simpatizantes apristas acrecentaron sus sospechas al ver cómo personal policial escoltaba a una persona con un maletín negro.



"Estoy seguro que muchas personas de la oposición o que no están con el Gobierno también están siendo escuchadas y esto es muy lamentable", insistió García Pérez.



El coronel de la Policía Nacional, Mauricio Quiroga, quien realiza trabajo de inteligencia, rechazó las acusaciones y aseveró que el vehículo estacionado en el exterior de la vivienda de Alan García no es de ‘chuponeo’, sino de prevención ante cualquier conflicto social.

“Todo son mentiras. La Policía Nacional está para proteger y para servir, el escenario como se presenta de una alta conflictividad social. Buscamos proteger a todas las autoridades. Este vehículo no es de ‘chuponeo’, para nada”, indicó a la prensa.