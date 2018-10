La ubicación exacta del ex juez supremo César Hinostroza Pariachi es aún desconocida. Después de confirmarse que su esposa Gloria Gutiérrez Chapa viajó a España el 11 de octubre, aumentan los rumores sobre una posible salida del país, aunque está impedido de hacerlo.

Pero, ¿qué tiene que ocurrir para conocer el paradero del ex vocal de la Corte Suprema? ¿Y si a pesar del impedimento de salida en su contra, Hinostroza se encuentra en el extranjero?

La policía no ingresó a su casa

Un equipo de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la policía acudió anoche al domicilio del ex juez supremo, ubicado en San Borja. No encontraron a nadie en la casa. Sobre esta incidencia, elaboraron un parte para dejar constancia de su ausencia.

La Diviac, junto a la fiscalía, está a cargo de la investigación a la presunta organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto". Por esta razón, la visita fue de oficio.

Sin embargo, ellos no pudieron ingresar a la fuerza a la vivienda para ubicar a César Hinostroza porque no existe una orden judicial de allanamiento.

El abogado del ex magistrado, Humberto Abanto, aseguró ayer que su patrocinado continúa en el país.

No hay orden judicial

César Hinostroza tiene, actualmente, un impedimento de salida del país desde el 13 de julio. La medida restrictiva, ordenada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, continúa vigente. Era por cuatro meses y vence aún en noviembre.

El Congreso envío ayer –con una demora de doce días– el expediente con la acusación a Hinostroza, en el que aprueba haber lugar a la formación de la causa por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación compatible y organización criminal.

Este expediente era necesario para que el Ministerio Público formalice investigación preparatoria al ex magistrado por dichos delitos y tome acciones o solicite medidas en su contra.

Fuentes judiciales señalaron a este Diario que, hasta el momento, no ha llegado ninguna formalización de investigación contra Hinostroza y que, por lo tanto, un magistrado no puede ordenar de oficio la captura o alguna restricción en contra del ex juez supremo.

Las mismas fuentes judiciales explicaron que tampoco un juez puede dictar el allanamiento de su casa para que la policía pueda ingresar, al no existir un requerimiento formal de la fiscalía.

No hay alerta en Interpol

Otras fuentes de este Diario indicaron que no existe una alerta en la Interpol de captura internacional contra César Hinostroza.

La razón es la misma. Al no existir una orden judicial por un requerimiento fiscal, la Interpol no puede dictar la alerta de oficio.

En conversación el diario "La República", el Ministro del Interior, Mauro Medina, señaló que existe una "alerta a nivel nacional" para la Policía Nacional en las fronteras y puestos de migraciones.

El fiscal a cargo de la investigación

Desde el Ministerio Público indicaron que quien formalizará la investigación contra César Hinostroza es el fiscal supremo Eliseo Fernández, titular de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios.

La Mesa de Partes del Ministerio Público recibió ayer a las 6:05 de la tarde el expediente con la acusación a César Hinostroza. Fuentes fiscales informaron que hasta el momento, dicha documentación está en el despacho del fiscal supremo Pablo Sánchez. Precisaron que él deberá remitirlo a Fernández.

Con una investigación formalizada en contra de Hinostroza ante un juez, el fiscal a cargo podría pedir hasta la prisión preventiva contra el ex vocal. Esta sería evaluada por un magistrado.