El juez supremo César San Martín señaló que si bien el juez Richard Concepción Carhuancho ha desempañado una gran labor en el Caso Lava Jato, los criterios que definen la competencia de la Sala Penal Nacional obedecen a temas objetivos.

“No dejo de reconocer, y soy el primer defensor de su magnífica y valiente labor, pero esto no me va a permitir obviar lo que es fundamental en materia de competencias que son objetivas y que no están en función del juez”, dijo a Ideeleradio.

En ese sentido, César San Martín consideró que no se deben individualizar los casos a los jueces, ya que eso conlleva a un “error de principio”.

“En el fondo se está diciendo, ‘Carhuancho trabaja muy bien, y los otros jueces no sé, pero como él trabaja bien, todo debe estar en manos de Carhuancho’. Creo que eso no es un criterio sano”, expresó.

Como se recuerda, según la reciente reestructuración en la Sala Penal Nacional, con el nuevo estatuto, Richard Concepción Carhuancho ya no verá el Caso Lava Jato. Ahora los casos conexos o de lavado de activos vinculados a delitos de corrupción serán remitidos al Sistema Anticorrupción Nacional.

Ante ello, el juez César San Martín manifestó que se está afectando el sistema al señalar que si bien el Decreto Legislativo 1342, que delegó las competencias de la Sala Penal Nacional y el Sistema Nacional Anticorrupción, ya está expedido, algunos casos pasaron, pero otros no.

“Unos se quedaron y otros remitieron las causas. Como se entenderá, esto es un problema que afecta el principio de igualdad y la coherencia del sistema”, consideró.



