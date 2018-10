El pleno del Congreso aprobó pasadas las 11 p.m. de este miércoles una cuestión previa para que el primer ministro César Villanueva acuda al hemiciclo para que defienda la posición del Gobierno sobre las reformas constitucionales planteadas. El jefe del Gabinete arribó al Palacio Legislativo a las 11:47 p.m. junto a Vicente Zeballos, titular de Justicia.

—El pedido—

La decisión se tomó a raíz de un pedido inicial realizado, durante una interrupción en el debate, por el legislador Víctor. A. García Belaunde (Acción Popular).

García Belaunde hizo el pedido luego de leer este tuit publicado minutos antes por el primer ministro: "Estamos atentos al debate en el Congreso. Invocamos a que se respete el equilibrio de poderes y la no reelección inmediata de congresistas. Que sea el pueblo el que decida en referéndum. No se deben desnaturalizar las propuestas del Ejecutivo".

"Le diría a los señores del Gobierno que llamen a Villanueva, que venga a debatir. Es congresista, puede hacerlo, debe hacerlo. Que venga, señor. Y si es necesario, presidente [Daniel Salaverry], mándele usted un patrullero al señor Villanueva para que venga acá a defender la posición del gobierno y no se escude en un Twitter. Que venga acá", expresó García Belaunde.



Incluso, planteó: "Y que se atreva a plantear una quinta pregunta, si estamos de acuerdo o no en adelantar las elecciones generales del país. Esa es la quinta pregunta, que será la mejor de todas. Que venga Villanueva, que dé la cara, que venga a debatir, que no sea cobarde".



La solicitud se oficializó a través de una cuestión previa planteada por Richard Acuña (APP), quien en ese momento tenía la palabra.

El pedido se puso a votación, siendo el resultado: 66 votos a favor, 36 en contra y 1 abstención.

"Vamos a suspender brevemente la sesión hasta que el primer ministro pueda llegar al hemiciclo", dijo posteriormente el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry (Fuerza Popular).