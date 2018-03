Congreso decide hoy si admite nueva moción de vacancia contra PPK

El pleno del Congreso de la República debatirá hoy si admite o no un nuevo pedido de vacancia por permanente incapacidad moral contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

La moción fue presentada la semana pasada con las firmas de congresistas de cinco bancadas: Fuerza Popular, Frente Amplio, Nuevo Perú, Célula Parlamentaria Aprista y Alianza para el Progreso.

La sesión del pleno iniciará a las 9:00 a.m. y se prevé que la nueva moción de vacancia contra PPK se debata y someta a votación en horas de la tarde.

—Ejecutivo niega críticas a Vizcarra—

La palabra ‘lealtad’ fue repetida cinco veces ayer por Mercedes Araoz al responder las preguntas de la prensa sobre el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, y su prolongado silencio respecto al nuevo pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski.

La segunda vicepresidenta y primera ministra afirmó que la lealtad de Vizcarra, embajador del Perú en Canadá, no ha sido cuestionada por ningún congresista oficialista ni ningún miembro del Gabinete.

En los últimos días, los voceros de Peruanos por el Kambio y los ministros de Transportes y de Desarrollo e Inclusión Social, Bruno Giuffra y Jorge Meléndez, respectivamente, se refirieron a la ausencia de Vizcarra en el país y pidieron que se pronunciara sobre el nuevo pedido de vacancia.

Sin embargo, Araoz negó ayer que haya habido un cuestionamiento a Vizcarra desde el gobierno. Afirmó que solo se lo invocó a que se pronunciara.

“Nadie ha dicho que el vicepresidente esté negociando con alguien. Que yo haya escuchado, al menos ninguno de mis colegas congresistas ni ministros”, dijo.

“No sé quién pudo haber sido. Pero de nuestra bancada, que yo recuerde, ninguno ha hecho una manifestación de esa naturaleza”, agregó.

Hasta el momento, Vizcarra solo se ha manifestado a través de un breve mensaje por WhatsApp difundido ayer por el programa “ATV noticias”. En este, el embajador niega que se haya comunicado con representantes de Fuerza Popular o con Keiko Fujimori. Dijo que no tiene fecha de retorno al Perú.

Vizcarra también confirmó que días atrás dialogó con el oficialista Gilbert Violeta. En la conversación, publicada por el programa periodístico, le responde al parlamentario que hace tres semanas, cuando estuvo en Lima, conversó con el jefe del Estado.

“Aparte de él, no me he reunido ni coordino con nadie de algún partido político. Actualmente estoy abocado a mi función de embajador”, se lee en el mensaje. Además, precisó que la última vez que vio a Keiko Fujimori fue en Palacio de Gobierno, junto al presidente Kuczynski.

—Presencia en el pleno—

Araoz adelantó ayer que los cuatro ministros que también son congresistas oficialistas –ella incluida– asistirán hoy al pleno, donde se debatirá si se admite a trámite la nueva moción de vacancia presidencial.

“No vamos a estar en plan de acusadores porque no somos así”, remarcó al ser consultada si incluirán en el debate los presuntos aportes de Odebrecht para las campañas de congresistas, de acuerdo con la declaración de Jorge Barata a la fiscalía.

Fuentes de El Comercio indicaron que el oficialismo buscará captar el voto en contra o en abstención de los parlamentarios que tienen dudas sobre el nuevo pedido para destituir al mandatario, entre ellos los legisladores de Fuerza Popular Federico Pariona y Miguel Elías.

