El ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia y el ex fiscal Avelino Guillén analizan el impacto que podría tener el testimonio de Jorge Barata en el proceso penal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

El ex representante de Odebrecht en el Perú declaró ayer a la fiscalía peruana por la investigación al ex presidente y a su esposa por el delito de lavado de activos. En el interrogatorio que se realizó en Sao Paulo, Jorge Barata ratificó que la constructora entregó aproximadamente US$3 millones a la campaña presidencial de Humala del 2011.

1) ¿La confesión de Jorge Barata cierra el círculo del caso?

Luis Vargas Valdivia: Aún no. El círculo se cerrará con las pruebas que permitan corroborar la declaración. La declaración de Jorge Barata es, sin duda, un gran paso en la investigación, pero recién será incorporada en el proceso cuando se corrobore a través de pruebas concretas. Eso explica por qué su defensa señaló ayer que están dispuestos a entregar la documentación necesaria. Una vez que se incorporen esos elementos, los fiscales ya estarían expeditos para realizar la acusación. En el mejor de los casos, eso tomaría entre tres y cuatro meses.

Avelino Guillén: La fiscalía ya contaría con todos los elementos para realizar la acusación formal. Con los dichos del ex CEO de Odebrecht en el Perú se cierra el círculo. La prueba es fundamental porque permite advertir una misma línea de declaración entre diversos funcionarios de Odebrecht. No se ven discrepancias entre sus versiones. La fiscalía, además, ha recabado información de la constructora y, a través de la declaración de Barata, buscaban confirmarla. Ya pueden dar el paso hacia la acusación formal que, estimo, podría darse en mayo.

2) ¿Qué delitos serían los finalmente imputables?

Luis Vargas Valdivia: Al no existir el delito de financiamiento ilegal de una campaña, se configura el lavado de activos. La declaración de Barata ratifica la hipótesis del lavado de activos. Ollanta Humala y Nadine Heredia, en calidad de coautores, habrían ingresado de forma irregular dinero procedente de un acto delictivo. Ambos sabían o debían presumir la procedencia ilícita del dinero por la cantidad entregada –US$3 millones–. Eso se demuestra por una conducta irregular: no declarar el dinero, no ingresarlo al sistema financiero, o por el uso de testaferros.

Avelino Guillén: La discusión se centra en lavado de activos, pero podría extenderse a asociación ilícita. A Ollanta Humala y Nadine Heredia se les atribuye lavado de activos porque el dinero recibido en físico, en diversas oportunidades, tendría origen ilícito: la famosa Caja 2. Sin embargo, el Ministerio Público también podría evaluar una imputación por asociación ilícita. Ello, ya que no solo están implicados Humala y Heredia, sino una serie de personas que sirvieron para el desplazamiento del dinero. Es una figura que calza perfectamente.

3) ¿Lo dicho por Barata sustenta la prisión preventiva de Humala y Heredia?

Luis Vargas Valdivia: La declaración podría confirmar que Humala y Heredia entorpecían la investigación a través de mentiras.

La prisión preventiva solicitada hace algunos meses por el fiscal carecía de pruebas que sustenten un peligro procesal. Ahora, con la confesión de Jorge Barata, el fiscal sí podría atribuirles a Ollanta Humala y Nadine Heredia un entorpecimiento de la actividad probatoria. Habrían estado mintiendo respecto a los aportes realizados por Odebrecht a la campaña del 2011. Aunque el peligro de fuga sigue sin acreditarse.

Avelino Guillén: Existían y existen motivos para sustentar la prisión preventiva contra Humala y Heredia. Las serias evidencias de compra de testigos en otro proceso facultaban al fiscal a solicitar la medida. Era un comportamiento procesal que se debía evaluar. Tras la declaración de Barata, se confirma que Humala y Heredia obstaculizaban el proceso. Las razones de la prisión preventiva se mantienen y el Tribunal Constitucional debe analizar esta información antes de pronunciarse sobre el hábeas corpus presentado.

