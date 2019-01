Fact checking: la posverdad del fiscal Pedro Chávarry

Un día después de haber renunciado a la Fiscalía de la Nación, Pedro Chávarry brindó una extensa entrevista a ATV Noticias, en la que incurrió en una serie de falsedades e inexactitudes, que a continuación detallamos:

1 Afirmó que marchas fueron pagadas

El ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry aseguró que las marchas que se realizaron en su contra el 31 de diciembre, luego de que retirara a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial del Caso Lava Jato, fueron pagadas.

"Yo sé, por experiencia, que estas marchas fueron pagadas porque la gente no sale a reclamar por procesos o por el debido proceso. Son abonadas por ONG o alguna institución […]. Inclusive, los que marchan por la avenida Abancay son gente que no saben ni por qué marchan, pero llevan los letreros criticando", dijo.

También indicó que afuera de su casa hubo un grupo de 20 venezolanos que gritaba “¡Fuera Chávarry!” y “¡Chávarry corrupto!”.

Por medio de su cuenta de Twitter, Chávarry dijo que cuando habló de marchas pagadas, se refirió “a los venezolanos que estuvieron en los alrededores de mi domicilio”.

Esta afirmación es falsa

El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner, dijo que el fiscal supremo cae “en una ofensa gratuita”. Indicó que ningún colaborador de su institución que marchó en protesta contra Chávarry recibió un pago por eso.

“En absoluto, cero, [no se pagó], la sociedad civil se organizó, cada quien ha ido con sus propios medios”, dijo.

Pedro Chávarry tampoco mostró pruebas que confirmaran su denuncia.

2. El retiro de Pérez del equipo especial

Pedro Chávarry afirmó que retiró al fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato el 31 de diciembre, en la víspera del Año Nuevo, porque ese día vencía su designación.

“[La indisciplina] fue un factor, pero lo principal era porque el 31 de diciembre pasado vencía el período que se le había asignado [a Pérez] en la resolución que se le designa como miembro del grupo”, sostuvo.



Esta afirmación es falsa

De acuerdo a la resolución “Nº 2701-2018-MP-FN”, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de julio del 2018, Chávarry designó a 14 fiscales al equipo especial Lava Jato, entre ellos Pérez Gómez. En este documento, el entonces fiscal de la Nación no puso la fecha en la que terminaba el referido destaque. Es decir, el nombramiento de Pérez no concluía en la víspera del Año Nuevo ni tenía que ser renovado. La resolución “N° 001-2019-MP-FP”, que reincoporó a los fiscales Rafael Vela y Pérez, tampoco se detalla el tiempo de la designación.

3. El club de la construcción y la campaña de PpK

El ex fiscal de la Nación contó que a su despacho llegó un aspirante a colaborador eficaz, que indicó que empresas del llamado “club de la construcción” aportaron dinero a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Kambio) en el 2016. Añadió que envió a esta persona con el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial.

“Esta investigación es sumamente espinosa para muchos políticos, autoridades en la actualidad, ministros y personajes […] gente que tiene un estatus importante dentro del gobierno”, señaló.

Esta afirmación es falsa

Fuentes del equipo especial informaron a El Comercio que no existe en este momento ninguna investigación abierta sobre los presuntos aportes del llamado 'club de la construcción' a Peruanos por el Kambio.

Las mismas fuentes indicaron que la persona que se presentó en la oficina de Pedro Chávarry era el abogado del aspirante a colaborador eficaz, que tiene mandato de prisión preventiva y está prófugo de la justicia. Los fiscales le pidieron al letrado que su cliente primero se ponga a derecho a fin de “poder escucharlo con arreglo a ley”.

4. “Han invadido terreno que no les corresponde”

Pedro Chávarry dijo que ha denunciado por abuso de autoridad y por prevaricato al fiscal José Domingo Pérez y al juez Richard Concepción Carhuancho, respectivamente, por el allanamiento que realizaron a las oficinas de sus asesores en el piso 9 de la sede central del Ministerio Público, donde funciona la Fiscalía de la Nación.

“Todas las áreas del piso 9 comprenden al despacho del fiscal de la Nación, en este caso el único que podría allanar es un fiscal supremo y con autorización de un juez supremo por mi jerarquía. [Pérez y Concepción] han invadido un terreno que no les corresponde, son incompetentes para entrar en ese piso”, remarcó.

Esta afirmación es falsa

El ex fiscal supremo Víctor Cubas Villanueva explicó que el allanamiento que realizó Pérez fue dentro del marco de la investigación por presuntos lavado de activos a Fuerza Popular y Keiko Fujimori. “El fiscal hizo un diligencia en relación a un asesor que es un funcionario común y corriente, que no tiene prerrogativas. Entonces, en la solicitud del fiscal y la autorización del juez, no hay ningún elemento de ilicitud”, refirió.

En comunicación con El Comercio, Cubas también precisó que la única oficina del piso 9 del Ministerio Público que no podía ser allanada por Pérez es la del fiscal de la Nación.

5. “La señora Castro no tiene por qué ir a mi casa”

El ex fiscal de la Nación consideró que la fiscal Sandra Castro, que investiga a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, no tiene el “nivel jerárquico” para realizar diligencias en las afueras de su casa.

“Ayer [martes] recibí la visita de esta señora Sandra Castro, que tampoco tiene por qué ir a mi casa, porque tengo prerrogativas, no tiene nivel jerárquico y no tengo calidad de investigado […] Están dando vueltas desde agosto, no pueden ir, menos con toda la parafernalia con la que llegaron ayer, con policías y periodistas”, manifestó Pedro Chávarry.

Esta afirmación es falsa

Cubas Villanueva indicó que la fiscal Castro está facultada para realizar diligencias de verificación, como la del martes en la vivienda del fiscal supremo. “Para eso no necesita una autorización especial ni siquiera la de un juez, eso es facultad de la propia fiscal que investiga, no ha ingresado al domicilio” del ex fiscal de la Nación, detalló.

Recordó que Pedro Chávarry solamente puede ser investigado penalmente por un fiscal supremo y luego de que el Congreso lo autorice. “Pero en este caso no ha habido ninguna diligencia en relación a una investigación en la que él esté comprendido, lo que están haciendo es verificar datos [de un aspirante a colaborador eficaz]”, acotó.