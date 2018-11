Gilbert Violeta renuncia a la vocería de Peruanos por el Kambio

El congresista Gilbert Violeta renunció este martes a la vocería de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), aunque aclaró que permanecerá en el oficialismo.

"En este momento anuncio que renuncio a la vocería porque no puedo representar a las personas que para mí ya no transmiten confianza", declaró a la prensa desde el Congreso.

"No me atornillo en los cargos. No tengo ninguna intención de permanecer como vocero de la bancada. Ni siquiera lo estoy poniendo a disposición, estoy renunciando. Decidiremos quién es el nuevo vocero y luego de eso, ya en libertad, siendo un congresista que no habla por la bancada, podré hacer los descargos de cada una de estas acusaciones", agregó.

En solo unos días, la bancada oficialista ha perdido tres congresistas: Guido Lombardi, Salvador Heresi y Patricia Donayre. Todos ellos acusaron problemas con el vocero.

El parlamentario Gilbert Violeta reconoció que su liderazgo "se ha visto trastocado" y que "no se ha hecho lo suficiente". Sin embargo, remarcó que si algunos de los legisladores que renunciaron tenían problema con su papel como vocero, "me lo hubieran dicho en mi cara".

"Hay algunas cosas que no se han hecho suficiente y que por lo tanto ha generado alguna insatisfacción o algún descontento. Yo hubiera preferido que la lealtad sea recíproca", manifestó.

Esta tarde, la bancada oficialista tendrá una reunión en la que elegirán a su nuevo portavoz. Violeta pidió que su reemplazo publique las asistencias a las reuniones. "Que publique quiénes insistentemente no han asistido y luego salen a denunciar a otros colegas", añadió.

Al ser consultado por la congresista Donayre, el ex vocero señaló que "a estas alturas" fue un error incorporarla a la bancada de Peruanos por el Kambio después que dejó Fuerza Popular.

Tras dar estas declaraciones, el congresista envió dos mensajes en Twitter, en los que remarcó que no puede representar a algunos colegas que se conducen con "intrigas, mentiras y ansias de poder".

La @PPKbancada como el Partido PPK requieren de unidad, no de confrontación ni de divisionismo. Es vergonzoso el espectáculo que estamos proyectando a todo el Perú.Nuestro compromiso con el Gobierno, la democracia y nuestra gente, siguen intactos.Basta de apetitos personales.1/2 pic.twitter.com/Igx6Zj941d — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 13 de noviembre de 2018