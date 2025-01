La presidenta de la república, Dina Boluarte, minimizó las críticas a su Gobierno en materia de seguridad ciudadana y arremetió contra algunos exministros del Interior, a quienes tildó de “opinólogos” y acusó de no hacer nada contra el crimen organizado cuando ejercieron el cargo.

Durante la ceremonia de condecoración “Medalla al Defensor de la Democracia” a un grupo de policías en Palacio de Gobierno, que contó con la presencial del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, el titular del Interior, Juan José Santiváñez, y el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, la mandataria señaló que en su momento los exministros del Interior que critican su gestión no resolvieron el problema de la criminalidad en el país.

“Los que por allí andan todavía con ese odio del terror dicen que la Policía no tiene un plan, que el Gobierno no tiene un plan. Yo le pregunto a aquellos opinólogos: ¿Y entonces cómo es que estamos capturando?”, afirmó.

“Algunos opinólogos que fueron en algún momento exministros del Interior no hicieron nada y ahora tiene la sabiduría en la mano y salen y hablan. ¿Y por qué no lo hicieron cuando estaban ustedes en el cargo? ¿Por qué no resolvieron el tema del crimen organizado y la criminalidad? Es fácil hablar de afuera, pero cuando estuvieron dentro por qué no resolvieron el problema”, añadió.

Asimismo, Boluarte reiteró que en su gestión “no hay espacio para intereses mezquinos, ni odios, ni resentimientos”, y dijo que camina “con la frente en alto”. Destacó la labor de los efectivos de la PNP en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia.

“Acá no hay espacios para intereses mezquinos, ni odios, ni resentimientos (…) No hay espacio para el odio, para la venganza, para los rencores. Allá aquellos que quieren andar con su hígado enfermo”, expresó.

“Acá nosotros caminamos con la frente en alto, con el amor, el cariño y con el esfuerzo por nuestra querida patria. Aquí contamos con personas valiosas, como nuestros defensores de la democracia, quienes seguirán entregándose con valentía y compromiso para proteger a nuestro país, a nuestras hermanas y a nuestros hermanos”, agregó.

En ese sentido, Boluarte Zegarra volvió a remarcar que “unidos ganamos y ganaremos todos, desunidos perdemos todas y todos”. También aseguró que este año su Gobierno marcará “un antes y un después” en la lucha contra la delincuencia.

“Estamos avanzando con firmeza en esta lucha y no vamos a permitir que nos ganen la batalla, seguiremos teniendo trabajos y acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas y acciones de inteligencia. Este año marcaremos un antes y un después en la guerra con los delincuentes”, aseveró.

Finalmente, Dina Boluarte enfatizó que su Gobierno no pagará un sol a los acusados de terrorismo que demandaron al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Como en las épocas de los años 80 y 90 nos ganaron en la narrativa y se fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exigieron a la patria el dinero de todos los peruanos, que estaba saliendo de esa historia negra de 20 años, a resarcirles, según estos que hablan y dicen que han muerto en manos de la Policía. Miles y miles y millones de soles en reparación civil a los terroristas”, subrayó.

“Este Gobierno no va a pagar un sol más porque el dinero de todos los peruanos es para todos los peruanos y no para los terroristas”, sentenció.