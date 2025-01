La presidenta de la República, Dina Boluarte, se dirigió en duros términos a su exprimer ministro Alberto Otárola, a quien calificó de “cobarde” por “agarrarse de las faldas de una mujer” al revelar ante el Congreso de la República la cirugía a la que se sometió a mediados del 2023.

Durante su participación en la ceremonia de inicio de la obra de la nueva avenida Tomás Valle en el Callao, la mandataria aseguró que sufre de rinitis crónica desde el 2011 y que la intervención a la que se sometió duró aproximadamente 40 minutos, con anestesia local.

“Aquel exfuncionario que dijo eso en el Congreso de la República fue tan cobarde de no responder los cuatro puntos de agenda para lo cual fue citado y tuvo que agarrarse de las faldas de una mujer, cuando él sabía que mi salud respiratoria no era de ese día”, expresó.

“Vengo sufriendo años de rinitis crónica, desde el 2011 en adelante, y allí está en la historia clínica que le he dejado a la fiscal de la Nación. Y aún lo que no sabe, y se lo he dicho a la fiscal, es que mi responsabilidad de no dejar un instante mi trabajo como presidenta tuve que internarme en las horas nocturnas del 28 de junio, utilizando las horas de mi sueño como cualquier mortal tiene”, agregó.

Recordó que ingresó en la noche del 28 de junio aún sabiendo que al día siguiente era feriado, 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, y al día siguiente, viernes 30, era feriado largo.

“Yo ingresé en la noche del 28 de junio para hacer uso, 40 minutos, con anestesia local, para que me pudieran corregir el tabique desviado que tenía y los cornetes crecidos que no me dejaban respirar, y cada vez que iba a provincia a trabajar me ahogaba y me asfixiaba, y de eso tenían conocimiento mis ministros. Nunca dejé de trabajar”, aseveró.

“Carpetas de circo”

Boluarte Zegarra también cuestionó que la Fiscalía de la Nación le haya abierto una carpeta fiscal por el caso ‘Cofre’, que fue visto en la zona donde días antes se buscó al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el balneario de Asia.

“A mí me podrán abrir carpetas fiscales porque dicen que en el cofre llevé, a las 10, 11 de la mañana, a plena luz del día, a Vladimir Cerrón a que se bañe en las playas del sur y que antes de eso me fui al Colegio de Abogados para elegir al decano de abogados, donde hay más o menos 40 mil abogados votando. Esa es la carpeta que tengo”, afirmó.

Tras calificar de “carpetas de circo” las investigaciones que le abrió la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la mandataria aseguró que nuestro país da “vergüenza como sistema de justicia en el extranjero”.

Finalmente, Dina Boluarte aseguró que acudirá a todas las citaciones del Ministerio Público y dijo que no tiene “rabo de paja” ni se someterá a chantajes.

“Como toda ciudadana responsable y respetuosa, yo voy a ir a la fiscalía tantas veces me citen, porque el que nada tiene, nada teme. La presidenta no tiene nada y no le teme a nadie, no tengo rabo de paja, ni tengo por qué someterse a chantajes de alguien o de algunos que me buscan y me dicen: ‘estamos encontrando esto y te vamos a sacar a la prensa’”, subrayó.

“Yo les digo: ‘sáquenlo todo en la prensa que no tengo nada por qué temer’. La verdad es una y esta presidenta no miente. Puedo tener errores como cualquier ciudadano, como cualquier persona, pero no soy mentirosa ni ladrona”, sentenció.