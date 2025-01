La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, respondió a la mandataria Dina Boluarte, quien afirmó que el sistema de justicia del Perú da “vergüenza”, y le pidió que deje de calificar la labor de otras entidades y comience a trabajar en unidad.

“Pediría a la señora presidenta que nos dejemos de estar calificando las labores, las funciones, la misión de cada quién y más bien salgamos en esta unidad que nuevamente pronuncio y por la cual hago ese llamado”, respondió este martes desde Cajamarca.

Periodistas de esta región le pidieron a la magistrada responder si es que se sentía ofendida por los dichos de Boluarte, quien este lunes calificó las investigaciones en su contra como “carpetas de circo” y sostuvo que a nivel internacional la justicia peruana da “vergüenza”.

“Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen ‘no es posible lo que está pasando en su país’; y todo lo contrario, me felicitan y me dicen ‘presidenta usted no sé qué ha hecho en dos años de gobierno, el Perú ahora es distinto a como estaba antes”, aseguró la mandataria.

Declaraciones de Janet Tello

Janet Tello recordó que actualmente la Corte Suprema está elaborando un documento sobre las leyes del Congreso y el Ejecutivo en el 2024 que afectan la lucha contra la delincuencia, y estimó que la próxima semana estarán difundiendo estas conclusiones.

“Por eso no me voy a remitir a opinar sobre las apreciaciones que cualquier otro funcionario tenga sobre el trabajo nuestro. Considero que es porque no lo conoce. Considero que es porque hay un desconocimiento de lo que hace cada juez y cada jueza a nivel nacional”, manifestó la jueza sin precisar si se refería a Boluarte.

Lo que sí recordó es que ella como presidenta del Poder Judicial ha sostenido reuniones con el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, así como altos mandos de la PNP y Fuerzas Armadas, así como de la Fiscalía de la Nación.

“Quizá la presidenta como no estuvo en el país no se ha enterado, pero hemos tenido un mensaje de unidad”, aseguró. “En ambas reuniones con altos mandos militares, policiales y autoridades políticas, en todo momento el mensaje ha sido de unidad. No echarnos las culpas. Probablemente todos tengamos alguna responsabilidad, pero ahora es mirar de aquí para delante. ¿Qué hacemos señalando que algo me puede parecer vergonzoso? ¿Qué hacemos con eso, cuál es el mensaje a la población”, agregó en alusión a Boluarte.