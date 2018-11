Tras el debate sobre el informe final de la Comisión Lava jato, el pleno del Congreso de la República rechazó por mayoría la cuestión previa mediante la cual se pidió incluir a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y al ex presidente Alan García en el documento final.

Hubo 34 votos a favor del pedido, 59 en contra y 6 abstenciones.

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, precisó que se decidió acumular los distintos pedidos al respecto en una sola cuestión previa.

De otro lado, con 18 votos a favor, 63 en contra y 16 abstenciones, el pleno también rechazó otra cuestión previa que planteaba incluir en el documento final las recomendaciones planteadas en el informe en minoría presentado por Humberto Morales, legislador del Frente Amplio.

Morales recomendaba acciones contra el ex presidente Alan García y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por sus presuntos vínculos con Odebrecht.

Finalmente, con 15 votos a favor, 64 votos en contra y 19 abstenciones, el pleno también rechazó la cuestión previa que propuso excluir del informe final de la Comisión Lava Jato a las personas mencionadas que no han tenido derecho a la defensa.



Al cierre de esta nota, aún estaba pendiente la votación de informe final del grupo que lideró Rosa Bartra (Fuerza Popular).



Antes de la votación, la congresista Rosa Bartra sostuvo que la comisión “no ha servido de instrumento de persecución a nadie”. Aseveró también que las investigaciones “no son definitivas”, pero sí lo son son las decisiones que se toman a través del Ministerio Público y el Poder Judicial.



“Keiko Fujimori no se encuentra presente en las obras o proyectos ejecutados por los grupos empresariales brasileños y peruanos que hemos identificado”, señaló.



También se refirió al ex presidente Alan García para manifestar que el Parlamento no puede suplir la tarea que corresponde al Ministerio Público. “El ex presidente no goza de privilegio e inmunidad alguna. Denuncien si acaso tienen la evidencia probatoria necesaria”, instó.