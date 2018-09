Jorge Muñoz rindió cuentas de sus gastos de campaña electoral

El candidato a la Alcaldía de Lima por Acción Popular, Jorge Muñoz, mostró este martes el estado de las cuentas de su campaña electoral, además de la lista de aportantes voluntarios.

“De forma transparente y honesta es como siempre me he conducido a lo largo de toda mi vida. Y no será la diferencia en la Alcaldía de Lima. Yo rendiré cuentas de cada sol del municipio”, manifestó el postulante.

Asimismo, indicó que los gastos de su campaña ascienden, hasta este momento, a poco más de S/260.000 y aseguró que fueron obtenidos de aportes voluntarios y eventos de recaudación.

Desde el local central de Acción Popular, Jorge Muñoz detalló que el 18 de mayo abrieron dos cuentas bancarias, en soles y dólares, para que amigos y partidarios que quisieran colaborar con su campaña puedan hacerlo.

También indicó que se realizaron dos eventos en los meses de junio y agosto con precios de S/320 y S/350 respectivamente. La suma total de ingresos dio S/260.291,50.

“Como pueden ver, no tenemos una campaña millonaria como otros candidatos. Siempre lo dije, nuestra campaña es austera y agradezco de corazón a quienes nos han brindado su apoyo. Sin millones, pero con un arduo trabajo y voluntad, vamos a ganar estas elecciones y transformar Lima. Ese es mi compromiso”, manifestó.

Jorge Muñoz también detalló que del monto recaudado también se gastó en asesorías de campaña, paneles publicitarios, servicio de redes sociales, elaboración de merchandising, impresión de volantes, combustible, entre otros.

Afirmó que el resultado de egresos por esos rubros ha sido de S/228.648,84.

Finalmente, Jorge Muñoz también mostró la lista de aportantes a su campaña, así como el detalle de la publicidad contratada.