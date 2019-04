Alva Castro se presentó como intermediario de Alan García ante Odebrecht, según Barata

El ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó hoy que la constructora aportó US$200.000 a la campaña del fallecido ex presidente Alan García del 2006. Agregó que el dinero fue entregado al ex ministro del Interior Luis Alva Castro, a quien le asignaron el nombre código ‘Laque’ en el Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2).

De acuerdo a documentos de la Caja 2, a los que accedió El Comercio, Odebrecht depositó US$100.000 en dos armadas: US$60.000 a ‘Laque’ y US$40.000 al APRA.

Aún falta determinar a dónde fueron a parar los US$100.000 restantes.

(Foto: El Comercio) Archivo El Comercio

Según fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio, Barata indicó que Alva Castro se identificó ante él como “un intermediario” de García Pérez.

Barata, según las mismas fuentes, contó que entregó parte del aporte de US$200.000 en un local de campaña del Partido Aprista, ubicado en el avenida Arequipa.

Además, refirió que las otras entregas se realizaron en el departamento de Alva Castro.



Luis Alva Castro también fue ministro del Interior en el segundo gobierno de Alan García. (Foto: Archivo El Comercio) Archivo El Comercio

El fiscal José Domingo Pérez abrió en junio del 2018 una investigación preliminar en contra de Alva Castro.

El juez Richard Concepción Carhuancho dictó hace dos semanas una orden de 18 meses de impedimento de salida del país para el ex congresista, quien afronta una pesquisa por presunto lavado de activos.

La hipótesis fiscal se sustenta, en parte, en el testimonio ofrecido en febrero del año pasado por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, a fiscales peruanos. Según este, la empresa aportó US$200.000 al Apra a pedido de Alva Castro.

El fiscal Amenábar también señaló que en la rendición de cuentas de la campaña del 2006 a la ONPE, el Partido Aprista reportó S/3 millones de “ingresos y egresos”, lo cual –agregó– “no tiene coherencia” y es impreciso.

De acuerdo a la página “Aportes limpios” de la ONPE, Luis Alva Castro donó S/55.750 a la campaña presidencial del fallecido ex presidente Alan García en el 2006.

(Foto: ONPE) Archivo El Comercio

Por medio de un comunicado del 1 de marzo del 2018, el ex parlamentario dijo que no gestionó ni recibió dinero de Odebrecht.

“Con la conciencia tranquila y de ser solicitado me someteré a las investigaciones judiciales, fiscales y congresales, pues no tengo nada que ocultar”, subrayó.



“Barata se ha sometido a la justicia peruana”

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, indicó que Jorge Barata “ha sido bastante riguroso” en las respuestas que ha brindado. Agregó que el ex representante de Odebrecht en el Perú ha corroborado “plenamente” la tesis que maneja el Ministerio Público sobre los aportes al Partido Aprista en el 2006.

Vela también afirmó que Barata respondió a todas las preguntas que se le formularon, incluyendo aquellas relacionadas con el fallecido ex presidente Alan García.

“Categóricamente debemos decir que el señor Barata ha cumplido con responder a todas las preguntas, se está sometiendo a la justicia peruana en todo el sentido de la palabra”, subrayó.

Erasmo Reyna, abogado del Partido Aprista, señaló que el ex ejecutivo de Odebrecht señaló que nunca conversó con el fallecido ex presidente Alan García sobre estos aportes.

“[El señor Barata ha dicho] que Alan García nunca le solicitó ningún dinero ni a él ni a la empresa Odebrecht, que Alan García nunca le expresó agradecimiento alguna y que no tiene certeza que los recursos entregados a Alva Castro hayan sido destinados al partido”, acotó.



Donaciones a las campañas de Flores Nano

Según fuentes de El Comercio, Jorge Barata también afirmó que Odebrecht aportó a las campañas de Lourdes Flores.

En febrero pasado, el ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht Raymundo Trindade Serra detalló que para la campaña presidencial de Flores Nano del 2006, la firma brasileña entregó entre US$10 mil y US$15 mil, porque en ese momento “la empresa no estaba tan bien”.

También refirió que el aporte que Odebrecht donó para la campaña pepecista en las elecciones municipales del 2010, donde partió como favorita, fue mayor al anterior: US$200 mil, que fueron entregados al ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) Horario Cánepa en cuatro armadas de US$50 mil, cada una.



Barata, además, reiteró que la constructora entregó US$3 millones para la campaña del No a la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.