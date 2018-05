El presidente del Congreso, Luis Galarreta, afirmó que Fuerza Popular hará “los esfuerzos” para mantener la dirección de la Mesa Directiva, luego de que hayan perdido la mayoría parlamentaria a raíz de la renuncia de Kenji Fujimori y otros nueve legisladores a la agrupación naranja a fines de febrero.

En el programa “Agenda Política”, Galarreta dijo que su partido tiene que evaluar con qué otras bancadas podrán conversar y, además, indicó que deberán identificar los errores cometidos en los dos primeros años de su manejo del Legislativo.

“Nosotros como bancada vamos a hacer los esfuerzos para poder mantener la dirección de la Mesa Directiva y eso tendrá que ver primero por definir quién será el o la candidata a la mesa, con qué bancadas podemos conversar y qué errores se tienen que corregir. Vamos a un proceso democrático lindo y aún no hay nada definido”, manifestó.

Luis Galarreta también se pronunció a favor de los proyectos de ley presentados por los congresistas Mauricio Mulder (Apra) y Richard Acuña (APP) que establecen como requisito que los candidatos a la Presidencia de la República deben tener tres años de militancia en el partido al que representan.

Consideró que esta iniciativa busca “fortalecer” a las agrupaciones políticas y “acabar con los aventureros”.

“Hemos tenido varios [aventureros], como Alejandro Toledo y Ollanta Humala”, añadió.

Luis Galarreta cuestionó que la ex candidata presidencial Verónika Mendoza no haya podido formar un partido político.

“Verónika Mendoza ya ha estado en política, ojo que Verónika sale de asistenta de Nadine [Heredia] a ser candidata, pero después de tantos años no tener el respaldo de los ciudadanos, que no quieran firmar para ponerla de candidata formal, ya te deja dudas si realmente hay o no ese respaldo. En las encuestas no creo mucho, mucho inflan”, refirió.

El titular del Congreso también se refirió al líder del Partido Morado, Julio Guzmán. “Para mí, parece un 'coach', no le conozco nada más allá del trabajo que hizo como secretario de la PCM [Presidencia del Consejo de Ministros] de Nadine Heredia en su momento, no conozco mayor aporte a la sociedad del señor Guzmán”, subrayó.

De otro lado, Luis Galarreta respaldó que la Comisión de Ética sea reestructurada.

“La presidencia [de la Comisión de Ética] deberían rotarla, no veo ningún caos en eso, pero sobre todo hay un tema de reglamento y reestructuración para que no dé la sensación de que no se quiere mirar bien cuando corresponde calificar a algunos parlamentarios”, acotó.