El presidente del Congreso, Luis Galarreta, afirmó hoy que él ya ha dado vuelta a la página de la controversia con los medios de comunicación, luego de que los calificará de “mermeleros”. El parlamentario fujimorista reiteró que no cometió un error y evitó pedirles disculpas a los hombres de prensa por sus polémicas expresiones.

“Yo he dado vuelta a la página, yo sé que varios no la dará, yo sé que varios están dolidos por lo que he comentado a raíz de un columnista”, dijo en referencia a Augusto Álvarez Rodrich.

Galarreta insistió en que Álvarez Rodrich, como titular del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), “recibió planta de Odebrecht”.

“[Por él] se araña todo el mundo, yo creo que no deberían y los periodistas como ustedes, que son todos buenos no deberían hacer espíritu de cuerpo con aquellos que han demostrado tener algunos problemas. Es como que yo defienda a la [congresista] ‘robacable’”, añadió.

Luis Galarreta, además, dijo que él votará a favor de la insistencia del proyecto de ley del aprista Mauricio Mulder, que le prohíbe al Estado contratar publicidad en medios privados.

“No, no [es una amenaza], si lo quieren interpretar así, yo no puedo hacer nada, es la interpretación de cada uno, es su derecho y opinión, vuelvo a insistir, yo soy un voto más, si se vota la insistencia, yo votaré a favor”, refirió.

El presidente del Parlamento también sostuvo que los congresistas tienen el derecho de presentar una moción de censura en su contra.

De otro lado, Luis Galarreta aseguró que la Mesa Directiva se encarga de la conducción política del Parlamento, pero no de la administrativa. Justificó los gastos que realiza su institución.