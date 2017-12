Marisa Glave: Con este mensaje PPK ha completado su traición

La congresista de Nuevo Perú Marisa Glave fustigó el pronunciamiento que hizo el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para explicar el indulto que otorgó a Alberto Fujimori.

"Le voy a decir al señor Kuczynski con mucho respeto que lo que ha hecho con este mensaje es completar su traición. El ex presidente y reo Fujimori no está preso por excesos ni por errores graves, está preso por delitos", manifestó la legisladora a Canal N.

En su discurso, PPK dijo que Fujimori fue sentenciado "por excesos y errores graves" y que ya cumplió 12 años de esa condena. Vale anotar que el Poder Judicial condenó al ahora indultado a 25 años de prisión por homicidio calificado y secuestro agravado.

Marisa Glave recordó que Alberto Fujimori fue sentenciado "por asesinatos, por el grupo Colina, por casos como Barrios Altos y La Cantuta".

Aunque PPK sostuvo que la medida que dio fue la decisión más difícil de su vida y que la tomó por razones humanitarias, la parlamentaria izquierdista expresó que el indulto humanitario tiene algunas condiciones básica que no se han cumplido en este caso. "Una de ellas es que el criminal ofrezca disculpas y eso no se ha dado", acotó.

Glave también dijo que la gente joven "no le va a hacer caso en lo que usted está pidiendo". Fue en alusión a que PPK exhortó a los jóvenes a no limitar sus objetivos "con las emociones negativas heredadas del pasado".

En otro momento, la congresista aseveró que PPK ha otorgado el indulto como resultado de un pacto bajo la mesa y que ha mentido no solo al país sino a su propia bancada.

"Quiero saludar a Alberto de Belaunde, Gino Costa y Vicente Zeballos que evidentemente no eran parte de esa patraña, ellos han dicho que no se les consultó el indulto", señaló. Dichos parlamentarios oficialistas han anunciado que renunciarán a su bancada.

Glave añadió que su grupo no votó por la vacancia presidencial porque consideraba que no era el momento oportuno. "No puedes creer que por tomar un atajo se va a solucionar los problemas del país, aquí hay un problema de régimen", subrayó.