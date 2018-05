El congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani aseguró que solo mencionó favores políticos en su conversación con el ex gerente de Sucamec Fredy Aragón para obtener declaraciones por parte del entonces funcionario relacionadas a la compra de votos.

"Era una manera de conversar para que Fredy Aragón pueda decir lo que estaba ofreciendo a los demás congresistas. Era una conversación para que él se suelte. No era una trampa ni nada por el estilo", comentó Moisés Mamani ante Canal N.

En una parte de la conversación grabada por Mamani con Fredy Aragón y que no había sido difundida sino hasta el domingo 6 de mayo, el parlamentario de Fuerza Popular pide que el Ejecutivo atienda sus pedidos relacionados al Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT).

“Como si yo fuese el interesado mano, ‘oe ya pe, me das o no’ [sic]. No son así las cosas, yo no estoy, mira. Por mí no estoy interesado, si le vacan o no le vacan, no estoy interesado por mí. Tú sabes, si quieren deben decirme: ‘Oe, sabes qué, mira Moisés, yo te voy a dar esto, esto'. Se acabó, práctico”, se le oye decir a Mamani en dicha conversacion.

Ante la difusión de estos audios, el congresista dijo que solo buscaba "sacar más información" sobre qué otros ofrecimientos el Gobierno le había dado a otros congresistas a cambio de votos en contra de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK).