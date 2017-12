En noviembre pasado, el ex CEO de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue interrogado por fiscales peruanos en Cutiriba, Brasil. La noche del viernes, IDL-Reporteros difundió extractos de la declaración.

Como se recuerda, la diligencia se programó como parte de la investigación que el fiscal José Pérez Gómez realiza por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori. Ello a partir de la anotación "Aumentar keiko para 500 e eu fazer visita" en la agenda electrónica del empresario. Además, el magistrado también consultó por el término ‘AG’ hallado en el mismo aparato.

Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones difundidas, Odebrecht no solo menciona a Fujimori y Alan García, sino también al ex mandatario Ollanta Humala y al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

—“Apoyamos a todos”—

En una parte del interrogatorio, el procurador brasileño Orlando Martello consulta a Odebrecht a qué candidatos peruanos entregó dinero. Este responde: “Tengo la certeza de que apoyamos a todos. Toledo, Alan García, Humala, a Keiko”.



Incluso, agregó, apoyó “de alguna manera” a los candidatos “sabiendo que no iban a ser elegidos”.

“Tengo la certeza que apoyamos a todos los presidentes, expresidentes y candidatos de oposición. Tengo la certeza de eso. Barata podrá dar detalles”, refirió agregando más adelante que Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en el Perú, también conoce del apoyo a candidatos a candidatos al congreso.

—Sobre Keiko Fujimori y Ollanta Humala—

Consultado por la citada anotación, Odebrecht señaló: “No sé si hablé con Barata de 500, pero le comenté: si tú crees que tendrás un riesgo, haz una donación mayor a Keiko y se resuelve. Y puse lo de Venezuela [como ejemplo], porque nosotros hacíamos eso en Venezuela. La manera de evitar a la oposición, era justamente atender sus necesidades en campaña. […] Entonces fue ese tipo de conversación. No sé si Barata lo llevó acabo”.



En otro momento, cuando comentaba que conoció a Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, acotó: “No recuerdo haber estado con Keiko. Tal vez a Keiko la vi en un evento. No recuerdo. Como Perú fue un país muy importante para nosotros, yo iba una o dos veces por año. Tal vez en algunos años tres veces. Pero la media era una o dos veces. Todas las veces que yo iba buscaba de estar con el Presidente. Estuve varias veces con los tres presidentes”.

También se refiere a la preocupación de Barata porque el apoyo del sector empresarial a Keiko Fujimori en las elecciones del 2011, donde llegó a segunda vuelta con Ollanta Humala. “La verdad, Barata estaba preocupado porque no quería botar dinero y apostó por una candidata [Keiko] que perdió”, sostuvo.

Comenta además que Barata tuvo una reacción de rechazo cuando se le pidió apoyar financieramente a Humala en el 2011, pero sobre la lideresa fujimorista indicó: “Cuando dije que había que apoyar. Me dijo: Marcelo, yo conozco a Keiko. Nuestros socios conocen a Keiko. Humala era una incógnita”.

“[Pero luego] Barata comenzó a gustar de Ollanta Humala, cuando él comenzó a defender el proyecto del gasoducto, que era de nuestro interés. Si apareciese un candidato que fuese contrario al gasoducto, nos iríamos en contra de ese candidato. Uno busca a apoyar a los candidatos que van a defender tus intereses. […] Es natural. Ese juego de lobby tiene varias formas”, dijo sobre el ex mandatario.

A la pregunta sobre si sabía si finalmente se realizó un pago a Fujimori, respondió: “No. Yo sugerí a Barata que aumentase si tenía algún problema. […] Probablemente hablé de lo que está aquí. […] Yo no sé si hubo la necesidad de hacer eso. No sé”. Insistió en que la información la tendría Barata.

Sin embargo, más adelante señaló que “es casi seguro que le dimos contribución a su campaña y al partido” y que la frase 500 “probablemente” se refería a 500 mil dólares.

“En este caso, lo que es obvio para mí, es que él ya había dado una contribución. Y yo hablé internamente. Yo leo la nota y deduzco lo obvio”, agregó.

—Sobre Alan García—

Marcelo Odebrecht también mencionó tener la seguridad de haber realizado aportes para la campaña del líder aprista en el 2006: “…Yo diría que con toda seguridad, a pesar de que no tengo información precisa, que nosotros apoyamos a Alan García. ¿Cómo se dio eso? ¿De qué forma? En el caso de Alan García, es Barata quien va a poder, con certeza, ser más preciso en ese punto”.



Según dijo, quien conocía o tenía una relación con García era Barata.



“Alan García siempre decía que Barata también lo apoyaba, agradecía, y decía que nos apoyaba. Daba a atender que lo estábamos apoyando, y con seguridad había un apoyo a la campaña. No sé si directamente a su campaña, a la campaña de los congresistas o a su partido”, manifestó.

Asimismo, dijo que Alan García confiaba en la empresa Odebrecht: “Los proyectos que nosotros asumimos como desafío eran entregados. Por ejemplo, hubo una discusión acerca del Metro, en la que dijo que a él le gustaría mucho, en esa época, que el Metro de Lima lo hiciéramos nosotros. Conseguimos ganar esa licitación. Una vez que estuve con él, me dijo que le gustaría que nosotros ganemos porque quería que lo entreguemos antes de que acabara su mandato. Nosotros construimos un metro de Lima en 18 meses”.

“Con Alan García conversamos mucho sobre el gasoducto, por la gestión de Kuntur, y el Metro. Fueron los dos proyectos prioritarios para Alan García. Con Humala fue más la gestión del gasoducto, prácticamente el gasoducto. Y con Toledo fue la gestión de las IIRSAs”, también indicó.

Indicó además haberse reunido con García seis o siete veces, pero “nunca tuve un pacto de amigos con él”.

—Sobre PPK—

El actual mandatario también es mencionado por Marcelo Odebrecht, quien aseguró: “Fue contratado como consultor económico de algunas consultorías y de presentaciones, después de ser ministro y antes de ser candidato [presidencial].



Sin embargo, ante las consultas del fiscal José Pérez, ratificó que Jorge Barata podría precisar más las fechas de los contratos.

“Yo fui allá y asistí a unas dos conferencias de PPK que hizo para dirigentes de Odebrecht. Las reuniones del consejo [directorio] de Odebrecht se hacían en varios países, y una de esas reuniones fue en Perú. PPK hizo una presentación para nosotros. Y en algunos momentos Barata o Mameri me comentaron de algunas variaciones del escenario económico que había hecho PPK. Sabía que fue. Yo no escuché que fueron contratos. Yo escuché sus conferencias y escuché que había dado una consultoría económica. Imagino que la conferencia no fue dada gratis y que la consultoría tampoco fue hecha gratis. Yo supe de la consultoría y supe de la conferencia. Nadie me dijo: contraté por tanto. Por eso hay que tener cuidado”, aseveró.

También señaló que, como consultor, PPK hizo la “validación de escenario económico” de “algún proyecto grande”. “Por ejemplo, en el gasoducto es probable que él haya dado alguna consultoría de escenario económico. Porque en un proyecto como ese hay que entender el escenario económico futuro”, acotó.

En otro momento recuerda que en la discusión sobre la viabilidad de la carretera Interoceánica en el Gobierno de Toledo, este estaba en una punta y PPK en otra, pues como cabeza de ProInversión quería un escenario que represente mayor ganancia para el Estado. En esa línea, también calificó a Kuczynski como “una piedra en el zapato”.

“Mi percepción es que la contratación de PPK como consultor fue una manera de curar las heridas. Fue para curar las heridas que habían. Porque el proyecto salió”, sentenció.

Consultado sobre si PPK recibió “pagos no contabilizados”, respondió: “Yo imagino que sí. Yo no puedo asegurar si su elección de ahora [los] tuvo o no. Barata y Ricardo Boleira lo pueden decir. Como era usual, como dije, nosotros hacemos una parte de la donación no contabilizada. Entonces, yo puedo afirmar. Eso lo puede decir Ricardo Boleira. Como consultor, si es que hubo pagos no contabilizados, fue por una cuestión fiscal. Quien puede decir eso es Barata. […] y en la última elección Barata o Boleira”.



También se le preguntó si Odebrecht aportó a la campaña de PPK en el 2011. El empresario dijo: “No puedo precisar, pero creo que sí, pero no puedo precisar. Barata va a poder decir eso”.